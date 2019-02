Pod režijní taktovkou Ondřeje Sokola je česká premiéra hry Misery naplánována na 29. března. Dokonalou kombinaci temného humoru a dechberoucího napětí předvedou nejen výše zmiňovaní, ale také Petr Pěknic v alternaci s Petrem Meisselem. V prodeji jsou termíny až do června.

Zlata Adamovská se v Misery představí v mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky Annie Wilkesové. Hlavní hrdinka hry je pro ni zajímavou studií ženy žijící ve svém iluzorním světě. „Setkání s realitou ji ‚vykloubí‘ do takové míry, že se začne díky svému psychickému stavu chovat neadekvátně, slušně řečeno. Obrázek o ní ať si udělá divák sám…,“ říká Adamovská a dodává, že se podle ní jedná o skvělou hereckou příležitost a šanci poznat dosud nepoznané.

Roli spisovatele Paula Sheldona, jehož knihy Annie miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít, si zahraje životní partner Zlaty Adamovské Petr Štěpánek. „Je to neobvyklé setkání za neobvyklých okolností s neobvyklou bytostí. To, co spolu prožijí ti dva na pár metrech čtverečních, je až neuvěřitelné. Thriller, jak má být,“ láká na hru herec.

Za nejcennější na společném zkoušení režisér Ondřej Sokol pokládá to, že jsou oba herci ve své pozici a fázi kariéry pořád ještě schopni chtít si vyzkoušet něco úplně nového, vyjádřit se na jevišti jinak. „Pro mě to byl jeden z důvodů, proč jsem nabídku rád přijal. Chci vidět Zlatu v roli, ve které jsem ji nikdy neviděl. Těším se, že mohu být u toho, kdy se divákům otevře herecky v jiné postavě, než na jakou jsou u ní zvyklí. Každý očekává, že Zlata bude výtečná. Rád bych, aby byla taková, jak očekává málokdo. Nebojí se být na scéně ošklivá či zlá,“ doplňuje režisér.

Autorem románu Misery, který posloužil Williamu Goldmanovi v roce 2012 pro divadelní adaptaci, je Stephen King. Jeden z nejproduktivnějších a čtenářsky nejúspěšnějších autorů současnosti napsal knihu již v roce 1987. Filmové adaptace s názvem Misery nechce zemřít se kniha dočkala v roce 1990. Představitelka hlavní role Kathy Bates za svůj výkon ve filmu získala Oscara a Zlatý glóbus. Úspěch slavila divadelní hra i na newyorské Broadwayi. Ve verzi z roku 2015 si postavu spisovatele zahrál Bruce Willis.