V sobotu 15. února se hollywoodská star osobně představí na pódiu pražského Lucerna Baru. Objeví se tu však v trochu jiné roli, než na jakou jsme u tohoto akčního hrdiny zvyklí. Zahraje písně ze svého debutového alba Down In A Hole, které vydal roku 2016. A přidá ty nové z aktuální desky Reckless & Me.

Slabost pro psance

Když stojí u mikrofonu s akustickou nebo elektrickou kytarou a drsným hlasem, ale procítěně zpívá příběhy, za které by se nemusel stydět ani „muž v černém“ Johnny Cash, snadno zapomeneme, že je Kiefer Sutherland jednou z největších filmových hvězd. Publiku klidně začne vyprávět o svém otci, neméně slovutném herci Donaldu Sutherlandovi. A než zahraje svoji erbovní písničku Something You Love, svěří se lidem: „Já obvykle nedávám nikomu žádný rady, ale kdybych měl vybrat jedinou, byla by to tahle. Život je moc krátkej na to, abyste nedělali to, co máte rádi.“

Na kytaru hrál už jako teen-ager. V devadesátých letech objevil americkou country music, přesněji countryové psance v čele s Waylonem Jenningsem a Williem Nelsonem. V té době závodně práskal lasem. A také žil skoro celou dekádu životem rančera.

Natočit první cédéčko se přesto odhodlal poměrně pozdě. Naštěstí to byl úspěch. Sutherland má pověst bouřliváka, tuhle dal někomu na veřejnosti hlavičku, jindy zase řídil v opilosti. Stačí, aby zpod košile vykoukly jeho potetované paže, a víme, že to není žádný nazdárek. Zároveň se ale Kiefer stále více mění ve svého dobromyslného tátu, což je patrné zvláště ve chvílích, kdy se pekelně soustředí, aby správně podal text.

Stigma, nebo radost?

„Ujišťuju vás, že si plně uvědomuju, že mám stigma zpívajícího herce,“ říká Sutherland o své druhé kariéře country-rockového zpěváka. Přitom ale ví, že není první ani poslední. Relativně nedávno se v tomtéž ranku podařilo prorazit jeho hereckému kolegovi Jeffu Bridgesovi. V současnosti brázdí svět s kapelou složenou ze samých rockových veteránů Johnny Depp. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál…

Muziku dělal v duu se svým bratrem Michaelem sympaťák Kevin Bacon, s nímž si Kiefer zahrál ve filmu Hráči se smrtí. A abychom se vrátili ke škatulce country, v ní se celkem elegantně pohybuje i Kevin Costner a jeho skupina Modern West. Album vydal dokonce i Kieferův někdejší spolubydlící a současný lamač srdcí statisíců divaček Robert Downey, Jr. Ani jeden z výše jmenovaných není hudebník pod psa. Proč tedy nezajít do klubu na písničky drsňáka Sutherlanda?