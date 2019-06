Nechybělo tradiční plivání ohně, falešná krev ani cesta zpěváka Paula Stanleyho nad hlavami diváků při písni Love Gun. Muzikantům převlečeným za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku aplaudovalo podle pořadatelů přibližně 25 tisíc diváků. Před Kiss zahráli BSP a ZZ Top.

Kiss, jedni z nejznámějších představitelů žánru glam rock, téměř dvouhodinové vystoupení zahájili skladbou Detroit Rock City, před kterou se zaplněným stadionem rozlehlo obligátní intro se sloganem You Wanted the Best, You Got the Best! Aktuální sestava Kiss, v níž jsou kromě původních členů, baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer, pokračovala v show hitem Shout It Out Loud, při kterém Stanley vyprovokoval hlasový souboj fanoušků. Publikum pak rozezpíval skladbou Say Yeah, 80. léta kapela připomněla písní Lick It Up.

Na koncertu, kde nechyběla dlouhá bubenická a kytarová sóla, posluchače potěšily i známé hity I Was Made for Lovin\' You, Beth, Crazy Crazy Nights nebo Rock and Roll All Nite. „Vše, co jsme vybudovali, a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kdo nás ještě neviděli,“ uvedli před turné Kiss. „Rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli,“ dodali.

Už v letech 2000 až 2002 Kiss absolvovali turné The Farewell Tour, které tehdy označili za své poslední, roku 2014 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. V Česku vystoupili několikrát, poprvé 14. a 15. prosince 1996 ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Program Prague Rocks zahájilo vystoupení české kapely BSP a amerických rockerů ZZ Top. Už před otevřením stadionu oblehly místo konání davy rockových fanoušků, z nichž mnozí dorazili v tričkách s logy svých oblíbenců. Nad triky a dlouhými vousy milovníků ZZ Top převládali příznivci Kiss s nápisy s výraznými runovými S evokujícími znak nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních publicistů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.

Rušno bylo před stánky s občerstvením a pivem a problémy měli řidiči, kteří neuposlechli varování pořadatelů a snažili se zaparkovat v beznadějně zaplněném okolí stadionu. Dobrou náladu většiny přítomných nezkazil ani drobný déšť.

BSP, kteří zahráli v základní sestavě Michal Pavlíček, Ota Balage a Kamil Střihavka, spolu s doprovodnou skupinou nabídli hity jako Když se snáší déšť nebo svoji nejznámější skladbu Země vzdálená.

Následující ZZ Top rozhýbali davy svoji energickou říznou muzikou. Kapela, pro jejíž styl se vžil název jižanský rock, hraje od vzniku roku 1969 ve stejném složení. Baskytarista Billy Gibbons, zpěvák Dusty Hill a bubeník Frank Beard už 50 let okouzlují všechny generace fanoušků po celém světě, doposud vydali 15 studiových alb, kterých jen v USA prodali více než 30 milionů. Trio z Texasu nabídlo své hity jako Gimme All Your Lovin, Legs nebo Tush. „Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé,“ uvedl před časem Gibbons.

ZZ Top v Praze poprvé účinkovali roku 1997, pět let nato přijeli do Brna, roku 2014 hráli v Pardubicích a předloni v Plzni. Dramaturgie jejich dnešního koncertu opět nepostrádala typickou „choreografii“, kterou představují rozvážné synchronizované krokové variace obou kytaristů.