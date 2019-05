Křehce vyhlížející aristokratka Dido (vlastním jménem Dido Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong) pochází z rodiny irského vydavatele a básnířky francouzského původu. Její starší bratr, hudební producent Rollo, založil roku 1995 úspěšné elektronické trio Faithless.

Těžko zařaditelná Dido, která nosí jméno první královny starověkého Kartága, prodala do dnešních dnů po celém světě přes 21 milionů alb.

Opravdový průlom nastal po roce 2000, kdy si veřejnost zamilovala její album No Angel. Americkému publiku ji představil rapper Eminem, který do svého hitu Stan nasamploval úryvek z její písně Thank You. Zpěvaččina image obyčejné holky ve vytahaném tílku, ale s nesporným sex-appealem a určitým tajemstvím dostala název „Dido flip“.

Písničky z gauče

Následovala alba Life For Rent a Safe Trip Home. Na desce Girl Who Got Away z roku 2013 se Dido hudeb-ně vydala trochu jiným směrem, vstříc soudobé elektronice. Na aktuální nahrávce Still On My Mind spolupracovala v Anglii s producentským mágem Brianem Enem (U2, Talking Heads, David Bowie), ale hlavně se svým sourozencem Rollem Armstrongem.

„Příprava nového alba byla magická zkušenost,“ svěřila se v jednom z nedávných rozhovorů. „Věděla jsem, že jestli někdy budu chtít natočit další desku, bude to jedině s Rollem. Všechno šlo tak lehce, vokály jsem nahrávala na gauči a většinu práce jsme zvládli z domova.“

Albová novinka v sobě spojuje nejrůznější styly a žánry. Projevuje se zde zpěvaččina láska k hip hopu i její folkové začátky. „Chtěla jsem vyjádřit, co cítím, když poslouchám hudbu,“ říká Dido. „Šlo mi o vystižení té chvíle, kdy si uvědomíte, že na světě už nic jiného nepotřebujete.