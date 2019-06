/SERIÁL DENÍKU/ Druhý díl seriálu o Karlu Gottovi, který Deník publikuje u příležitosti zpěvákových osmdesátin, se ohlíží za počátky jeho kariéry v divadle Semafor a prvními úspěchy v cizině.

Na okamžik, který se zlatým písmem zapsal do historie české pop music, vzpomínal Karel Gott takto: „Prvním mezníkem v mé kariéře byl večer, kdy si mne do kavárny Vltava přišli poslechnout Jiří Šlitr s Jiřím Suchým. Když slyšeli, jak zpívám píseň Only You, nabídli mi angažmá v Semaforu!“