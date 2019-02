Praha – V Hudebním divadle Karlín v Praze začalo dnes první kolo konkurzů na role v muzikálu s názvem Lucie, větší nežmalé množství lásky. Kromě členů slavné skupiny, která se po několikaleté přestávce dala loni v prosinci znovu dohromady, posuzovalo výkony i vedení karlínské scény včetně režiséra Petra Novotného. Premiéra muzikálu, do jehož konkurzu se přihlásily více než čtyři stovky zájemců, bude letos na podzim. Sami členové skupiny v něm vystupovat nebudou.

Kapela Lucie. | Foto: Universal

„Vloni jsme se domluvili s kapelou, že něco zase začneme dělat. Kromě turné v roce 2014, nových písní a pár letošních vystoupení je mezi nimi i tento projekt. Z několika scénářů jsme nakonec zvolili ten od zakládajícího člena kapely Sto zvířat, textaře a saxofonisty Tomáše Belka," řekl médiím lídr skupiny David Koller. Belko napsal i dva texty na poslední dvě desky Lucie.

Lucie bez Lucie

Termín je podle Kollera téměř šibeniční; když se ale uvolnil prostor v Karlíně, využili toho. „Na jevišti zazní naše hity a bude se tam i mluvit. My jsme do toho dali naše písně a dohlédneme na to, aby to probíhalo v duchu, který máme rádi. Sami se však v něm neobjevíme," dodal Koller.

Krásné dívky a hoch myslící na sex

O příběhu zatím nechtěl mluvit, ale leccos napovídají požadavky konkurzu na jednotlivé role. Inscenátoři hledají pro roli grafičky krásnou, tajemnou, drzou a ostrou dívku a pro roli televizní zprávařky dívku krásnou a ambiciózní. Technik má být „sympatický, pohledný mladík", jeho kolega má neustále myslet na sex. Píseň Medvídek má zpívat starší šéf tiskárny, jinak bohatý zamindrákovaný idiot, chlípník a žvanil, zatímco policejní vyjednavač Boris, drsný, chytrý a cynický chlapík, zpívat nebude.

Mezi uchazeči o role byli dnes před polednem například Václav Noid Bárta, Kamila Nývltová, Zbyněk Fric, Tomáš Trapl a také Pavel Nový z pražské Ypsilonky. „Je mi trochu, jako bych bral práci jiným," řekl při příchodu. Dodal, že svou postavu by chtěl ztvárnit jako někdejšího normalizačního dramatika a scenáristu Vojtěcha Trapla, kterého označil za „Michelangela socialistické kultury".

Praxí proti známkám trémy

„I proto bych ho chtěl zvěčnit jako odstrašující příklad toho, že když někdo vypadá sympaticky, ještě sympaťákem nemusí být," podotkl Nový a přiznal, že má trému. Na ujištění výběrové komise, že to tak nevypadá, vysvětlil, že s tím umí zacházet. „Jsou to léta praxe," řekl. Dodal, že text Medvídka bude číst, protože se rozhodl příliš rychle.

Poprocková skupina Lucie, jedna z nejúspěšnějších českých kapel posledních desetiletí, vyhlásila tvůrčí pauzu v roce 2004. Až loni v prosinci odehrála opět koncert na večírku skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Její členové chystají charitativní projekty, na jaře chtějí podpořit nadaci Tereza Maxová dětem a v létě budou patrony Oranžového kola Nadace ČEZ v rámci karlovarského festivalu.