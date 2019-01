Dílo slavného českého malíře Alfonse Muchy stále nemůže najít důstojné místo, soudní spory Muchova vnuka s Prahou o vlastnictví dvaceti pláten kvůli tomu pokračují. A nová radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) nově zřídila pracovní komisi, aby zjistila, jak se Slovanskou epopejí naložit.

Přitom bývalé vedení magistrátu v čele s hnutím ANO schválilo, že Muchovy obrazy umístí hlavní město do přístavby budovy Lapidária na Výstavišti. Projekt za více než půl miliardy korun už je připraven i se stavebním povolením. Kulturní resort navíc v předchozí městské radě měl na starosti Jan Wolf (KDU-ČSL), který je opět koaličním zastupitelem a vede na magistrátu kulturní výbor.

Hana Třeštíková (Praha sobě)

Začali jsme také jednat o budoucnosti Holešovické tržnice. Slibovali jsme, že se tržnice stane kulturním a gastronomickým centrem Prahy. A to bude cílem naší pracovní skupiny, která sejde hned na začátku ledna.

„Myslím si, že v současnosti není lepšího místa,“ řekl Wolf podle médií agentuře ČTK. Výstaviště by se podle něj mohlo stát reprezentativním areálem. Nová radní Třeštíková tvrdí, že se musí s projektem seznámit a pak rozhodnout o dalším postupu. „Má to určitě opodstatnění, ale zároveň jsou tam podle mě v projektu nějaké slabiny,“ řekla místostarostka Prahy 7 a dvojka kandidátky koaličního subjektu Praha sobě.

Podle webu Pražský patriot je v magistrátní skupině například ředitel odboru kultury a cestovního ruchu František Cipro nebo ředitelka Galerie hlavního města Prahy (GHMP) Magdalena Juříková. Minulý rok už proběhly dvě schůzky, v lednu by měly následovat další a pak chce Třeštíková rozhodnout, kde město postaví pavilon pro Slovanskou epopej. „Ale třeba se ukáže, že to není reálné a budeme potřebovat více času,“ dodala.

John Mucha, autorův vnuk, loni v červnu v rozhovoru pro Pražský deník vzkázal, že je připraven soudní tahanice ukončit, pokud opravdu vznikne seriózní budova na seriózním místě. V listopadu však justice tento problém dostala na stůl znovu. Muchovi vadilo, že se Slovanská epopej dostala v roce 2017 do Japonska. „Dědeček obrazy věnoval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny,“ zdůvodnil žalobu.

Malý zájem v Brně

Bývalý radní a současný zastupitel Wolf však japonskou výstavu vnímá jinak. „Ta zkušenost, že v Japonsku vidělo výstavu 662 tisíc lidí za necelých 90 dnů, je prostě neuvěřitelná,“ uvedl. Dodal, že v Brně, kam byly obrazy zapůjčeny od loňského května do konce roku, se na ně přišlo podívat 75 tisíc návštěvníků. Pokud by se objevil zahraniční zájemce a ministerstvo kultury vycestování povolilo, bude Wolf podle svých slov zapůjčení podporovat.

V Brně bylo loni zapůjčeno devět z 20 pláten Muchovy epopeje, další část je od loňského července do 13. ledna vystavena v Obecním domě. Po návratu se obrazy vrátí do depozitáře Galerie hlavního města. Slovanská epopej předtím byla dlouhé roky na zámku v Moravském Krumlově, odkud byla za velkého humbuku před volbami v roce 2010 převezena do pražského Veletržního paláce, kde sídlí Národní galerie.

V roce 2012 vznikla studie využitelnosti bývalého pomníku komunistického diktátora Stalina na Letné, která s umístěním Muchova díla počítala. V závěru funkčního období se nápadu chytla exprimátorka Krnáčová, podle plánů ANO by pod Stalinem mohlo být kulturně-společenské centrum pod hlavičkou Národní galerie. Ještě dříve se uvažovalo o stále expozici Slovanské epopeje na Těšnově.