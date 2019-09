Francouzský inženýr Joachim Barrande přišel do Prahy ve 30. letech 19. století s exilovým královským dvorem francouzských Bourbonů princ Jindřich, hrabě ze Cham- bordu, byl jeho celoživotním přítelem a mecenášem. Barrande se rychle spřátelil s elitou českých vědeckých a kulturních kruhů tehdejší doby (například s historikem Františkem Palackým či s jed- ním ze zakladatelů Národního muzea, hrabětem Kašparem Šternberkem) a zapojil se do projektu výstavby kněspřežné dráhy údolím Berounky.

Tato práce se mu stala osudnou, neboť zde objevil bohatá naleziště zkamenělin, jimiž provázejí i tvůrci filmu. Systematicky se jim pak věnoval po zbytek svého života a publikoval nejrozsáhlejší dílo, jaké kdy vytvořil jediný paleontolog. Popsal více než 3500 druhů zkamenělých organismů a proslavil česká naleziště po celém světě.

„Příběh Joachima Barranda je dobrodružstvím z doby, kdy se formovaly moderní přírodovědné obory, kdy lidé přestali věřit na pohádky o bazilišcích, dracích a začali zkamenělinám přisuzovat jejich skutečný význam,“ říká na adresu dokumentu dramaturg České televize Ivo Cicvárek.

Režijně se pod něj podepsal Pavel Jirásek, jenž přizval k natáčení české špičkové paleontology, kteří provázejí diváky zajímavými okamžiky Barrandova života. Symbolicky je zavedou i pod hladinu dávno ztracených prvohorních moří: do světa trilobitů, hlavonožců a prastarých korálových útesů.

Bystře, přesně a včas

„Všichni k tomu přistoupili jako Barrande: bystře, přesně a včas. To, co jsme si na ně vymysleli, pro nás ochotně dělali pánové doktoři lezli po skalách, někdy nasadili takové tempo, že jsme nestíhali. Bylo na nich vidět jejich obrovské zaujetí, které asi v sobě máme všichni, kteří jsme v klukovských letech hledali na polích či v lomech fosilie. Natáčení pro nás bylo splněním dětského snu,“ uvádí režisér Jirásek.

Do filmu zakomponoval i střípky ze soukromého Barrandova života. Připomíná, že jeho hospodyní byla maminka básníka a spisovatele Jana Nerudy Barbora. A ačkoli byla jen o čtyři roky starší než on, říkal jí „Bábinka“. Dalšími hezkými českými slovy, jako Synek, Maminka, Tetinka, Kralovna, Sluzka či Panenka, pojmenoval i své zkameněliny, a to navzdory mezinárodnímu předpisu.

Film Joachim Barrande - ztracená moře uvede ČT2 24. září ve 20.50 u příležitosti 220 let od jeho narození.