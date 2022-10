Čím vás zaujalo téma zdraví? V prvním dílu jde o bolavé zuby, ve druhém o potíže s ledvinami, ve třetím o problémy s tlustým střevem a ve čtvrtém o polámané ruce. Je to tím, že zdravotní trable začínám řešit i ve vlastním životě. Dříve, když jsme se sešli s přáteli, jsme probrali veselé historky z práce nebo milostného života. A dnes to dospělo k tomu, že si vyměňujeme kontakty a doporučení na lékaře. Což je, myslím, docela slušný obrat.

Všechny snímky vycházejí z reálných situací? A jen pro představu – o čem na téma zdraví s přáteli nejvíc diskutujete?

Myslím, že všechny příběhy mají reálný základ, což by ale byla spíš otázka na Marka Epsteina… No, s kamarády jsou to debaty, které se v poslední době čím dál víc protahují vinou toho, že si co chvíli někdo musí urychleně odskočit a někomu to musíme vykládat víckrát, protože už nedoslýchá… Zdravotní komplikace a humor. To je podle mě ten správný recept k namíchání komedií pro nedělní večer. Žádný z našich hrdinů nečelí fatální diagnóze. Zdravotní trable našich hrdinů jsou někdy banální, jindy úsměvné, občas vyloženě bizarní.

Jak odvrátit konec světa? Jádro je v přátelství a lásce, říká režisér Petr Horký

Co vás přesvědčilo k této práci?

V první řadě to byly právě Markovy scénáře – spolupracovali jsme už na zmiňovaných filmech Václav a Roming, takže teď jsme se po delší době zase setkali a bylo to fajn. A taky mě přesvědčil přístup kreativního producenta České televize Jaroslava Sedláčka. Věřil jsem, že nám to bude ladit.

S čím může počítat vypravěč příběhů jako vy, že bude fungovat ve filmu na velkém plátně, ale pro televizní obrazovku je nepoužitelné?

Ty příběhy nejsou o velkých bitvách velkých armád. Jsou o malých bitvách, které musíme svést v soukromí, ale které rozhodují o nejdůležitějších věcech našich životů. Jejich síla je uvnitř, proto nepotřebují filmové epické plátno, ale bude jim mnohem víc slušet intimita televizní obrazovky. Protože jsem točil pro obrazovku, volil jsem prostředky subtilnější, ale stále jsem myslel na to, že příběh a herci musí být natolik zábavní a strhující, aby si udrželi divákovu pozornost, i když v jeho domově ho může rozptylovat spousta věcí. Od křičících dětí přes milostné výpady partnera až třeba po pračku, která při ždímání vypochodovala na chodbu. Není snadné takovou přesilu vyprávěním přemoci.

O čem jsou čtyři nové komedie?

Bezva zuby na zásnuby

Padesátník Richard (Jiří Langmajer) si chce vzít svoji o patnáct let mladší přítelkyni Cecílii (Anna Fialová). Má ji i její malou dceru Jasmínku (Mia Kavanová) rád. Cilka má ale dlouhodobě komplikovaný vztah se svými rodiči. Zejména autoritativní otec (Miroslav Hanuš) nepřál už jejímu předchozímu vztahu a nepřeje ani tomu současnému. Dlouho připravovanou seznamovací návštěvu navíc zkomplikuje bolest Richardových zubů, návštěva pohotovosti, zásah rázné lékařky i problémy s anestezií. Otec se domnívá, že je Richard po mozkové mrtvici. A matka (Simona Stašová) dělá všechno pro to, aby zabránila definitivnímu rozvratu rodiny.

Ledviny bez viny

Detektiv Miller (Hynek Čermák) žije i po čtyřicítce se svou matkou (Eliška Balzerová). Dámské návštěvy si domů raději nevodí, protože maminka je nejen starostlivá, ale také velmi všetečná a on ze všeho nejvíc touží po klidu. Zřejmě i to je důvod, proč matce zatají, že má problémy s ledvinami a že během nadcházejícího víkendu musí pečlivě měřit a zapisovat všechny příjmy a výdaje tekutin. Připraví si tím nejednu horkou chvilku, což ho donutí konečně se rozhodnout, zda dát přednost mamince, nebo utajované přítelkyni Matyldě (Jana Pidrmanová).



Miloň Čepelka: Chtěli jsme si hrát. Netušili jsme, že to potrvá šestapadesát let

S písní v tísni

Třicátníkovi Jonášovi (Jan Nedbal) se nedaří. Dlouho bral antibiotika, takže je mimo formu, trenér (Ondřej Malý) ho do nadcházejícího boxerského klání nenominuje, v práci se popral s homosexuálním zákazníkem (Vojtěch Hrabák) a čelí kvůli tomu trestnímu oznámení a také se tak trochu zapletl se svojí kolegyní Silvou (Kateřina Marie Fialová), což se logicky nelíbí Jonášově přítelkyni Kláře (Kateřina Klausová). Ten zdaleka největší problém ale Jonáš před všemi tají. Podezření na rakovinu konečníku se sice nepotvrdí, způsob léčby poškozeného tlustého střeva ho ale šokuje.

Ruce v záruce

Lenka (Anna Polívková) je špičková manažerka v oboru globálního finančnictví. Svou prací žije. Navíc, pokud se jí podaří dotáhnout obchod s tureckou stranou, stane se ředitelkou firmy pro celou Asii. Oslepena vidinou životního triumfu ale přestává vnímat potřeby svých nejbližších – dospívajícího syna (Jan Dlouhý) i manžela Jiřího (Roman Zach). Hloupá sázka se synem, že ujede na kolečkových bruslích víc než sto metrů, ji ale zastaví v rozletu. Zlomí si obě ruce v zápěstí a ona, žena zvyklá všem poroučet, je najednou zcela odkázána na pomoc druhých.