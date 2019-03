Světoznámý hudebník Jiří Stivín, klavírista Karel Košárek, přední český varhaník Jaroslav Tůma i taiwanská flétnistka Sheng-Fang Chiu. Nejen tito umělci vystoupí v rámci mezinárodního hudebního festivalu Bach for All v Praze. Ten začíná 26. března v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

Hudebník Jiří Stivín | Foto: Deník / Zbranek Petr

Třetí ročník festivalu Bach for All bude pokračovat v duchu bachovského odkazu, jako jeho předchozí ročníky. „Ve výběru programu zazní tradiční varhanní, klavírní, cembalové, instrumentální a kantátové koncerty. V klávesové řadě dominují dva hlavní interpreti, a to klavírista Karel Košárek a varhaník Jaroslav Tůma," představil další ročník Bach for All jeho ředitel Jakub Kubíček.