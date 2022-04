Pocity mají hudebníci před vystoupením skvělé. „Poslední dva roky byly (nejen) pro muzikanty náročné, takže jsme šťastní, že můžeme zase vystupovat a potkávat se s fanoušky. Těm už živá hudba evidentně také chyběla, takže atmosféra na koncertech je fantastická a v sálech to přímo jiskří. Nemůžeme se dočkat jaké to bude v tom zatím největším,“ doplňuje Jindra Polák.

Výtěžek z akce se Jeleni rozhodli věnovat na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. „Byl to spontánní nápad. Zprávy o vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nás zastihly uprostřed zkoušení a byli jsme z nich v šoku, jako asi všichni. Je pro nás nepochopitelné, že se v roce 2022 může něco takového dít jen pár hodin jízdy od nás. Okamžitě jsme začali přemýšlet, jak bychom mohli pomoci, a protože muzika je náš způsob, jak rozdávat energii a dobrou náladu, přišlo nám přirozené, abychom celý výtěžek z našeho největšího koncertu věnovali právě na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině,“ říká frontman Jelenů.

A co je u nich jinak nového? „Kalendář akcí máme nacpaný k prasknutí, troufl bych si říct, že nás čeká zatím nejnabitější léto vůbec. Jsme za to moc vděční a ohromně se těšíme, že si zase naplno vychutnáme slunečnou atmosféru open air koncertů a festivalů. Celý seznam aktuálně chystáme a brzy bude na našich stránkách a sociálních sítích. V tuhle chvíli ale všechnu energii směřujeme do našeho koncertu v O2 Universum. Chceme si ho užít na dvě stě procent,“ uzavírá Jindra Polák.