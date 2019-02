Praha 1 /ROZHOVOR, SOUTĚŽ/ – Není zvykem, aby osazenstvo autogramiád a křtů knih v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí tvořili z devadesáti procent muži. Tento týden tomu však přesně tak bylo. Důvod? Úplně prostý fotbal. Nebo, lépe řečeno, oblíbený televizní komentátor fotbalových utkání. Svoji novou knihu Životní mač představil populární sportovní novinář Jaromír Bosák.

Jaromír Bosák představil v Luxoru svoji novou knihu | Foto: Archiv Deníku

V komorní atmosféře, kterou zapříčinila metropolí zmítající povodeň, vládla v knihkupectví pohodová a uvolněná nálada. Účastníci se autora ptali na vše, co je zajímalo, Bosák pak bez okolků odpovídal tak, jak je u něj zvykem vtipně, s nadsázkou a v úsměvných hláškách.

„Za dvacet let budu možná chodit jako podomní komentátor po lidech, kteří si mě objednají, a budu u Nováků komentovat fotbal za tři piva a polévku," podotkl Bosák při diskuzi nad tím, jak vidí svoji profesi za dvacet let.

Doplnil také, že komentovat fotbal v televizi už v té době určitě nebude a profesi přenechá mladším. „Nechci být jako pětapadesátiletí zpěváci, kteří si hrají na diblíky a mluví jako šestnáctileté děti."

Bosák svým divákům také sdělil, že jakožto sportovní novinář považuje za nezbytné, aby také sám sportoval. „Manželka se děsí okamžiku, kdy přestanu hrát fotbal, protože potom to se mnou doma bude k nevydržení," řekl s úsměvem. Prozradil i zajímavý fakt, že v době svého mládí nějakou domu neměl kde bydlet a přespával venku v parku.

„Byla to určitá etapa, nikdy jsem ale nepřestal pochybovat o tom, že se to v dobré obrátí a že ze mě jednou bude sportovní komentátor," shrnul s nadsázkou autor knihy Životní mač.

Co považujete za opravdový „životní mač"?

Celý život je jeden velký mač. Jenom nevíte, kdy vám sudí pískne konec nebo jak dlouhé bude nastavení. Proto je třeba hrát naplno, dokud to jde.

U sportovních fanoušků jste oblíbený pro své glosy a hlášky. Máte zjištěno, jaká je u lidí nejoblíbenější?

Nemám a ani po tom nepátrám. Ale samozřejmě jsem rád, když si lidé nějakou tu větu zapamatují a potom ji sami používají. Často například slýchám na fotbale cosi o tom, že zavoněla sádra. Doma mi často také připomínají hlášku, kterou jsem použil při mistrovství světa v USA roce 1994, když jsem o jednom zákroku na hráče řekl, že bych ho nepřál ani nejlepšími příteli mé ženy (smích).

Připravujete si tyto glosy dopředu?

Tohle se nedá připravit buď vás něco napadne, nebo ne. Inspiraci čerpám z četby, z divadelních představení, z dlouhých diskusí s kamarády u piva, z novin…

Řekl jste někdy při komentování přímého přenosu něco, čeho jste posléze litoval?

Vždycky lituju, když udělám chybu. A ty se bohužel stávají, i když člověk dělá maximum pro to, aby je eliminoval. Jenže v živém vysílání nejde nic vzít zpátky. Maximálně se omluvit a chybu napravit.

Vydáváte už osmou knihu, jaký jste vy sám čtenář?

Já vždycky byl velký čtenář, knížky mě bavily, baví a bavit budou. Mám desítky oblíbených autorů od básníků přes prozaiky až k dramatikům… Od Shakespeara, přes W. Allena, J. Irvinga, K. Čapka až třeba k Terry Pratchettovi. Mojí knihou první pomoci je Vančurovo Rozmarné léto.

Součástí knihy Životní mač jsou fiktivní rozhovory reportéra s trenéry, jak by vypadat neměly čerpáte zde z vlastních zkušeností?

V tomto případě čerpal ze svých diváckých zkušeností pan Ondřej Horák, který mé poněkud zmatené vyprávění přetvořil v knihu a stal se i autorem oněch rozhovorů. Pravda je, že příkladů, jak by rozhovor vypadat neměl, máme možnost sledovat víc, než je zdrávo.

Dělal jste vy sám nějaký rozhovor, na který nerad vzpomínáte?

Mám žánr rozhovoru rád a nepamatuji si, že bych k některému přistupoval s nechutí. I když šlo o názorového oponenta, s tím nemám problém.

Co považujete ve vaší profesi za vůbec nejdůležitější pro to, abyste byl úspěšný?

Dalo by se mluvit o znalosti odvětví, kterému se věnuji, slovní zásobě, schopnosti rychle reagovat, umět navázat kontakt s divákem, nenudit a dalších aspektech… Po dlouhých letech v profesi bych ale za nejdůležitější považoval zůstat nohama na zemi.

