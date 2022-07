Na blížící se termín premiéry akčního dramatu o přerodu nájemného žoldnéře v člověka s citem pro spravedlnost, který poznal prohnilost světa mocných a později se proslavil jako neporazitelný vojevůdce, upozornil kraj na sociálních sítích. S tím, že filmový štáb významnou měrou pracoval na lokacích ve středních Čechách – například na hradech Křivoklát a Točník nebo v populárním bývalém lomu Velká Amerika. Poslední klapka pak padla v Nymburce (a to již v roce 2018). V metropoli se natáčelo i na Karlově mostě.

Středy patří v Pražské tržnici divadlu pro děti. Tentokrát hledal bobr déšť

Po několika odkladech kvůli covidovým omezením je první uvedení v českých kinech, koordinované i s představením publiku v USA, ohlášeno na 8. září; pro cizinu je určen název Medieval. Souběžné představení filmu na dvou kontinentech souvisí s tím, že producent a režisér Jákl spolupracoval s hollywoodským producentem Cassianem Elwessem. Zhruba čtvrt roku po uvedení do kin by příležitost zhlédnout tento film měli dostat i uživatelé digitálních platforem.

Zdroj: Youtube

Osm let chystaný velkofilm o Žižkovi, s půlmiliardovým rozpočtem představujícím historicky nejdražší domácí snímek, připravil Jáklův tým nejenom jako výpravný, ale i hvězdně obsazený. Středočeská filmová kancelář obzvlášť upozorňuje nejen na Bena Fostera, jenž ztvárnil husitského vojevůdce, ale připomíná, že se diváci mohou těšit i na výkony dalších hvězd světové proslulosti: nechybějí Michal Caine (jako Boreš), Til Schweiger (představující Jindřicha z Rožmberka – nejbohatšího velmože, který království ovládá reálněji nežli král Václav IV.) či Sophie Loweová (coby Kateřina, Jindřichova snoubenka). Z domácích hereckých osobností připomíná Jitku Čvančarovou, Michala Dlouhého, Ninu Horákovou, Petra Lněničku, Davida Matáska, Václava Rašilova či Martina Stránského.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Před kamerou ale objevili třeba i Jan Budař, Václav Jiráček, Karel Roden, Marek Vašut nebo Ondřej Vetchý. Diváckou lahůdkou, která může zaujmout nejenom české oko, je účast judisty Lukáše Krpálka. Dokonce si ve snímku z českého středověku zahrál zpěvák Ben Cristovao, jehož podoba nezapře otce z Angoly. Do tehdejší doby přitom pasuje náramně: dostal roli kočovného Kumána, což byli bojovníci, kteří tenkrát ve středoevropském prostředí skutečně působili. A specialitka pro opravdové fajnšmekry, kteří se zajímají i o informace z pozadí: tím, že Jákl zapojil také tvůrce videoher Daniela Vávru, pro kterého zase Jákl ztělesnil banditu Prcka ve hře Kindom Come: Deliverance (jejíž akční děj se odehrává ve stejné době v Posázaví, přičemž lze identifikovat i někdejší podobu dodnes stojících památek), se vlastně obě nevšední díla originálně propojují. Mimochodem: i ve zmiňované hře lze zahlédnout kumánské bojovníky.

Filmaře pohlídal renomovaný historik

Sám Jákl říká, že vytvořil snad stovku verzí scénáře, než se dostal k samotnému natáčení. Kvůli srozumitelnosti i pro zahraniční publikum bylo totiž třeba děj upravovat. Postupně se mu tak podařilo zblízka poznat dobu na přelomu 14. a 15. století a její lid, lidi i lidičky, stejně jako proniknout do jejich myšlení a vnímání světa. Přes své ambice nadchnout publikum po celém světě se film drží historické věrnosti se zaměřením na reálnou minulost českých zemí. Na to, aby to tak bylo, dohlížel v roli konzultanta historik Jaroslav Čechura. Ten se ke své spolupráci s filmaři také hrdě hlásí: „Pokoušel jsem se ze všech sil, aby nám nic, jak se říká, neuteklo.“