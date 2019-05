Dva roky po vystoupení na festivalu Colours Of Ostrava a vydání osmého alba Automaton příjíždějí Jamiroquai do vysočanské haly, aby svou hudbou na pomezí funku, diska a acid jazzu upozornili na automatizaci lidské společnosti.

Humanoid v podzemce

Umělá inteligence je na vzestupu a Jay Kay se svými spoluhráči tomu čelí písněmi o potřebě vzájemných vztahů. Odsuzuje násilí v Americe, způsobené volným držením zbraní, a varuje před celkovou dehumanizací. To je samozřejmě jedna stránka věci. A bylo by to dost málo, kdyby kapela z Londýna zároveň nenabídla dokonalou show.

Pověstné robotické pohyby Jay Kaye ve spojení s pulsujícím srdcem muziky, kterou zvěstuje, vytvářejí jedinečný kontrast, ale i symbiózu. Člověk versus stroj – tak se dá krátce popsat téma Automatonu, což je jednak název nové desky a za druhé pojmenování mechanismu s lidskou podobou, jenž vykonává určité pokyny. Z historie známe předchůdce moderních robotů, kteří se svými živými majiteli hráli šachy, malovali, vyluzovali tóny a tak dál.

Jay Kay se převtělil do jednoho takového automatonu, jen zasazeného do blíže neurčené budoucnosti. Do světa po jaderné katastrofě, v němž se humanoidi producírují po vylidněných vagonech podzemky se svítícími okřídlenými hučkami jako postapokalyptická verze Asterixe.

Jamující Irokézové

Před 27 lety spojila skupina název kmene Irokézů s mnohovstevnatým slůvkem „jam“. Vznikli Jamiroquai, tajemní vyznavači indiánské filozofie, klanící se duchovní síle přírody, jíž Irokézové říkají „orenda“. Už na debutovém albu Emergency On Planet Earth z roku 1993 stvořila kapela svůj vlastní žánr, vycházející z kultury tehdejšího londýnského undergroundu. Acid jazz a house se v jejím pojetí krásně potkal se sedmdesátkovým funkem a R&B. Deska Travelling Without Moving z roku 1996 se stala nejprodávanějším funkovým albem všech dob, singl a klip Virtual Insanity získaly cenu Grammy a čtyři ceny MTV.

Videa, v nichž Jay Kay tančí s pohyblivými stěnami nebo drandí ve sporťáku, dokazují, že přes všechna závažná poselství se Jamiroquai hlavně umějí bavit. Zcela jistě to potvrdí i dnes večer v O2 areně.