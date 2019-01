Praha - Absolutní vítěz hudební soutěže Pražské jaro z roku 2004 a přední český klavírista Ivo Kahánek vystoupí v pátek v rámci festivalu Zlatá Praha na Nové scéně Národního divadla. Na festivalu, který přes půl století představuje televizní hudební a taneční pořady, nabídne premiéru dokumentu Můj pokus o mistrovský opus a netradiční recitál. Natočí jej Česká televize pro kanál ČT art.

VIRTUOS I PEDAGOG. „Počet klavírů, na něž jsem v životě hrál, nedokážu ani odhadnout, ale řádově jsou to určitě stovky,“ říká Ivo Kahánek, který je znám výjimečnými hráčskými schopnostmi, jež uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

"Můj pokus o mistrovský opus je unikátní cyklus, který více než konkrétního umělce zkoumá genezi tvorby a ukazuje, jak se interpret vyrovnává se svým úkolem." řekl Kahánek. V dokumentu ukáže, jak zápolil s nacvičením Balady g moll Fryderyka Chopina. "I interpreti klasické hudby jsou lidé z masa a kostí a je spousta skladeb, při jejichž nácviku používají expresivní výrazy, narážejí na propady a nemohou s tím hnout," dodal šestatřicetiletý virtuos.

Dokument Můj pokus o mistrovský opus je stejně jako chystaný netradiční recitál podle Kahánka mimo jiné snahou "polidštit klasickou hudbu, která má punc jakési nedotknutelnosti".

Recitál s názvem Ivo Kahánek hraje a hovoří: Chopin, Smetana, Janáček, Debussy proto bude mít podobu netradiční talk show o klasické hudbě. Hudba by v ní měla vyplnit necelých 60 procent času, zbytek bude autorské průvodní slovo Kahánka, který se pokusí přiblížit tvůrčí proces skladatele i interpreta. "Budu vycházet z pravdivých údajů, ale pokusím se, aby to byla i trochu zábava. Mým cílem je malinkým dílem přispět k rozšíření klasické hudby mezi co největší množství lidí a zaujmout třeba i ty, pro které je příliš abstraktní a akademická," uvedl.

Kahánek, který se loni stal kurátorem komorní řady festivalu Dvořákova Praha, patří mezi tuzemské nejvytíženější umělce. Hned na začátku října vystoupí na festivalu Janáčkovo Brno. Zde se 9. října představí v Besedním domě s PKF - Prague Philharmonia v Druhém klavírním koncertu Bély Bartóka, o den později ve Vile Tugendhat na recitálu Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních se sopranistkou Martinou Jankovou a barytonistou Romanem Hozou a 14. října na stejném místě v samostatném klavírním recitálu. "Vila Tugendhat nabídne domácí akustiku a bude to takový recitál malých forem, protože nejbližší divák bude ode mne tak metr a půl. Těším se na to," podotkl Kahánek.