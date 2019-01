Praha - Jako hlavní hvězda festivalu Metronome vystoupil v sobotu v Praze legendární americký zpěvák Iggy Pop. Před publikem, které z velké části tvořili pamětníci z minulých desetiletí, zahrál hlavně své největší hity, což diváci očekávali a ocenili. Na závěr hodinu a půl trvajícího koncertu zahrál i ukázky z nového alba Post Pop Depression. Přestože nepatří ke komerčně nejúspěšnějším muzikantům, je Iggy Pop důležitou a respektovanou postavou punkové a rockové hudby.

Kvůli předpokládanému dešti organizátoři vystoupení Iggyho Popa uspíšili o čtvrt hodiny, což se vyplatilo. Pršet začalo až v závěru koncertu hlavní hvězdy prvního večera, úvod festivalu tak déšť příliš nepoznamenal.

Před punkovou ikonou, která příští rok oslaví sedmdesátku, dnes hráli britští The Kooks, anglická zpěvačka a skladatelka Ella Eyreová a na dvou vedlejších scénách třeba Hudba Praha, Richard Müller nebo Barbora Poláková. Klubová scéna, která zahájila uvedením švýcarského elektronického hudebníka s pseudonymem Pablo Nouvelle, pokračuje až do nočních hodin, kdy program na ní uzavřou The Prostitutes.

Festival, který v Praze zkoušejí zavést pořadatelé již třináctileté akce United Islands, na holešovickém Výstavišti pokračuje ještě v neděli. Vystoupí třeba jedna z nejžádanějších kapel současnosti, britští Foals. Loni na podzim vydali své již čtvrté studiové album What Went Down a během letošního turné se jim podařilo vyprodat i proslulý stadion Wembley. Na nedělním programu je také koncert Ivana Krále, který byl v 80. let členem skupiny Iggyho Popa a předtím hrál v doprovodné kapele Patti Smithové.

Pokusů dát Praze velký hudební festival bylo v posledních 20 letech několik, třeba Jam, Music in the Park, Prague City Festival nebo Love Planet, žádný se ale neudržel. David Gaydečka, který stál u zrodu festivalových ostrovů a nyní i u Metronomu, v rozhovoru uvedl, že dnes vidí ve festivalu daleko větší potenciál z hlediska návštěvnosti. Pražané podle něj tráví o víkendu ve měst daleko víc času, než tomu bylo dříve. Pořadatelé Metronomu čekají 8000 až 10.000 návštěvníků, údaje o počtu návštěvníků oznámí v neděli. Na rozdíl od United Islands se na Metronome platí vstupné.

Iggy Pop v Česku již vystoupil například na festivalech v Trutnově a Colours of Ostrava. V roce 2008 zahrál v Praze i s obnovenou kapelou The Stooges. Ta měla na přelomu 60. a 70. let velký vliv na podobu hard rocku a počátky punku. Proslavení byli svými koncerty, na kterých Pop skákal z pódia. Dnes z podia sešel za přísného dohledu ochranky mezi první řady publika, s fanoušky se objímal a podával si ruce. Stage diving se stalo podle něj populární i mezi mnoha dalšími muzikanty. Pop patří k těm, kdo punk rock a podobné styly nejvíce ovlivnili, říká se mu také Kmotr punku. Dodneška se na pódiu drží svého velmi dynamického projevu, což viděli i dnešní diváci, i když někdy své síly vyčerpá do posledního doušku.