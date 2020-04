ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Projekt propojuje hudebníky, kteří nyní nemají pro koho hrát, s publikem, které tráví svůj čas doma v době, kdy je v rámci boje proti infekci COVID-19 omezen volný pohyb osob. Lidé by tak měli chodit ven je v nejnutnějších případech, především za prací. A jelikož hromadné kulturní akce budou pravděpodobně ještě dlouho zakázané, je inciativa Hrajeme do oken pro mnohé hudební fanoušky vítaným zpřestřením nařízené karantény.

Tento projekt navazuje na bytové koncerty vážné hudby, které zprostředkovává už pár let zprostředkovává platforma Vážný zájem, jejímž spoluzakladatelem je kulturní producent Lukáš Otevřel. Nyní má být díky spolupráci s produkčními několika pozastavených hudebních akcí a festivalů Jovankou Vlčkovou a Marií Neumannovou žánrové rozpětí větší: zahrne kromě „klasiky” také jazz i alternativu, tedy písničkáře a kapely. Ve čtvrtek vše odstartovalo vystoupení Tria Amadeus a hudební skupiny Zrní.

„Je skvělé, co všechno lidé v kulturním odvětví vymysleli. Tento projekt podporuji, protože umožňuje finančně pomoci umělcům, kteří přišli o výdělek, a zároveň udělá jistě mnoha lidem radost. Kromě toho je taky skvělá aktivita pro posílení sousedských vztahů, které se při organizaci dají navázat,” uvedla v tiskové zprávě pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě), která projektu udělila záštitu. „Dobré sousedské vztahy a pocit sounáležitosti jsou v tuto dobu obzvlášť důležité pro nás všechny,” dodala.

Přísné bezpečnostní i hygienické podmínky

„Všechny koncerty budou organizovány s ohledem na aktuální situaci a za dodržování přísných bezpečnostních a hygienických podmínek,” upozornila tisková mluvčí Kateřina Písačková s tím, že projekt má podoru pražského magistrátu, souhlasné stanovisko policie i ministerstva zdravotnictví.

A jak se dá takový koncert v karanténě uspořádat? Podle Písačkové je to snadné: „Zájemci se zaregistrují na webu hrajemedooken.cz, kde uvedou, o jaký hudební žánr mají zájem a v jaké lokalitě. Organizátoři následně prověří, kteří ze zapojených umělců mohou na daném místě a v požadovaném termínu vystoupit, a žádosti vyhoví.”

Stejně tak se do projektu mohou zapojit umělci, kteří přišli kvůli koronaviru o angažmá. V databázi hudebníků by se měla objevit například zpěvačka Katarzia, kapela The Brownies, zpěvačka Tereza Černochová či písničkář Jan Burian. „Každý muzikant dostane za vystoupení honorář, který musí zájemce o koncert vybrat mezi svými známými, sousedy a mezi fanoušky hudebníků v online sbírce. Ta poběží paralelně na kulturním portálu GoOut.cz a dárcovské platformě Donio,” vysvětlila Písačková.

Vybrané koncerty bude podle organizátorů navíc v rámci série #kulturažije přenášet internetová televize Mall.tv. Projekt, při němž se rozezní pražské vnitrobloky, by měl pokračovat až do června.

Právě streamování koncertů bez přítomnosti publika a závislost na dobrovolných příspěvcích virtuálních hostů a fanoušků se stalo pro mnoho umělců a hudebních skupin či kulturních institucí nutností (a až dosud jedinou možností) současné krize způsobené pandemií infekce COVID-19. Mnoho z nich bude počítat citelné ztráty, někteří přišli o jediný zdroj obživy. Část muzikantů a divadelníků si stěžuje na přístup ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD).