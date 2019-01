Praha /ROZHOVOR/ - Jen pár dnů zbývá do premiéry Romea a Julie - v muzikálové podobě autora Gérarda Presgurvice - v pražském Fóru Karlín. V premiéře se tento francouzský kus představí 25. a 26. září. Jeho režie a choreografie se ujal Libor Vaculík, který se s tímto krásným příběhem setkává již počtvrté, české texty pocházejí z dílny Jana Fischera.

V KOSTÝMU. Leona Machálková na jedné ze zkoušek, které už jdou do finále. | Foto: archiv Romeo a Julie

„S přípravami našeho muzikálu jdeme do finále, představení je hotové se vším všudy. S generálními a hlavními zkouškami si všichni usazujeme to, co se poctivě nazkoušelo," řekla zpěvačka Leona Machálková, která ztvární roli hraběnky Kapuletové.

Na úvodní tiskovce k představení jste řekla, že vás baví, že se v něm potkáváte s mnoha osobnostmi, včetně zmíněného režiséra a choreografa Libora Vaculíka. Nasadil při zkoušení opravdu tak vysoké a ostré tempo, jak jste očekávala?

Ano, je to přesně tak. Pan režisér a choreograf Vaculík je pověstný svou pečlivostí a vášní pro zkoušení, je do věci hluboce ponořen a svým projektem žije. Má svou vizi, ví jak na to a brzy měl režii hotovou. Další dva měsíce se tak zvaně čistilo a pracovalo na výrazu. Nejen já se domnívám, že výsledek bude silný a divák si přijde na své při strhující podívané.

Čím se podle vás Romeo a Julie liší od ostatních muzikálů? A čím si vás tento získal?

Tak je to nepochybně ikonický titul, silný příběh, který inspiroval mnoho dalších světově významných děl. Hudba mistra Presgurvica je překrásná, emotivní a dokonale ilustruje děj, který je daný. Je mi ctí zahrát si v tomto muzikálu hraběnku Kapuletovou.

Jak jste hraběnku Kapuletovou, kterou hrajete v alternaci s Jitkou Čvančarovou, pojala?

Domnívám se, že respektujeme zadání klasika. Jsme přesně takové, jakou jsem si ji představovala, když jsem si hru Williama Shakespeara četla. Naše hraběnka Kapuletová je excentrická, vypočítavá, materiálně silně založená žena, které otevře oči až tragédie. Na pokání není nikdy pozdě, ale život její dceři už to nevrátí…

Nejde samozřejmě o vaše první setkání se Shakespearem – ztvárnila jste už Gertrudu v tragédii Hamlet. Patří Shakespeare mezi vaše oblíbené autory?

Kdo by si nevážil díla Williama Shakespeara? Je to klasik, který je nadčasový, skvělý vypravěč a kreslíř lidských charakterů a osudů. Je to i pro mě potěšení hrát v jeho hře.

Existuje něco, co na Shakespearových hrdinkách obdivujete?

Asi se to nedá vystihnout najednou, každá je jiná… Ale rozhodně jsou to zajímavé typy žen, jsou výrazně vykreslené, někdy dojemné, jindy despotické nebo třeba romantické.

Měla jste možnost vidět, jak je tento muzikál ztvárněn po francouzském způsobu? Pokud ano, inspirovala jste se něčím?

Ano, inspirovala mě jednoduše řečeno dokonalá krása, síla a lehkost provedení. Jinými slovy, je to opravdu dokonalé.

Jak se vám jeví moderní prostor Fóra Karlín, svědčí tomuto muzikálu?

Fórum Karlín se mi moc líbí a předpokládám, že spousta diváků bude zvědavá, jak to tam vypadá. Budou mile překvapeni a budou se tam dobře cítit, o tom nepochybuji.

Čeká vás ještě jiná zajímavá nabídka…

Ano, od srpna se intenzivně připravuji také na StarDance, která startuje v České televizi 17. října. Přiznám se, že jsem trénink od tréninku klidnější, protože si na tu zátěž člověk postupně zvykne. Hlavně mozek se svým způsobem uklidní a začne více pracovat a být k dispozici. Protože má pohybová paměť „netanečnice" je opravdu o něčem jiném, než ta Michalova (Michal Necpál, taneční partner Leony Machálkové). Nejen, že je Michal choreograf, ale on tancuje odmala. Vše je mu jasné a pro něj přirozené. Já o tanci hodně přemýšlím a věci si komplikuji. Ale Michal je trpělivý.