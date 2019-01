Praha - Už třístou reprízu oslaví 3. února ve Švandově divadle v Praze severská komedie Kdo je tady ředitel? s Michalem Dlouhým a Kamilem Halbichem v hlavních rolích. Hra v režii Daniela Hrbka tak dosáhla světového rekordu: podle agentury Aura-Pont tolik představení tohoto titulu neodehrálo žádné jiné divadlo na světě, oznámila novinářům Magdalena Bičíková odpovídající za mediální servis smíchovské scény.

Michal Dlouhý a Kamil Halbich na snímku z premiéry divadelní hry Kdo je tady ředitel podle filmu Larse von Triera 25. dubna ve Švandově divadle v Praze. | Foto: ČTK/Tomáš Zezulka

„Divadelní přepis stejnojmenného filmu Larse von Triera patří k vůbec nejúspěšnějším titulům Švandova divadla. Od premiéry v roce 2009 ho vidělo jen v Praze téměř 80 tisíc diváků, další ho zhlédli na zájezdech včetně Slovenska," uvedla Bičíková. Na tuto komedii podle ní ke Švandům chodí diváci opakovaně, mnozí z nich už původní film ani neznají.

Režisér premiéru neviděl

„Zásluhu na úspěchu inscenace mají zejména herci, kteří hrají s mimořádným nasazením - za těch osm let se jich vystřídalo v různých alternacích víc než dvacet," komentoval to ředitel Švandova divadla a režisér inscenace Daniel Hrbek. Sám ale premiéru svého díla neviděl. „Přímo z divadla jsem ten večer vezl ženu do porodnice, pak se poklonil na děkovačce a hned mi z porodnice volali, že už to začíná. Za nějakých osm hodin přišla na svět Róza Hrbková, které tak 3. února 2017 bude 300 repríz," připomněl, proč se jeho malá dcera stala patronkou představení.

Podle Michala Dlouhého je to důkaz, že i tento projekt vznikal v porodních bolestech. V roli neznámého, ale o to ješitnějšího herce Kristoffera neváhá skvěle si utahovat sám ze sebe i ze své profese.

Na diváky čeká speciální dárek

Životaschopnost inscenace dokládá, že je téměř neustále vyprodána. To platí i o její 300. repríze, která divákům navíc nabídne speciální dárek. Kdo přijde do divadla ve stylovém bílo-červeném oblečení inspirovaném plakátem inscenace (muži s červenou kravatou a ženy v bílém oblečení s červenými doplňky), bude se moci zúčastnit závěrečného fotografování se všemi herci.

Stále svěží komedii o řediteli, jehož nikdy nikdo neviděl a který se před zkoprnělými zaměstnanci náhle zjeví v nečekaném podání, chtějí u Švandů podle Bičíkové uvádět i nadále.

Mluví se opravdu islandsky

„Ve von Trierově filmu se herec Kristoffer a skutečný ředitel firmy Ravn tajně setkávají v zoo, v divadelní hře se měli původně potkat v sauně. Po pádu Kamila Halbicha z jeviště během zkoušek však bylo místo jejich srazu změněno na hřbitov. Zájemce o koupi firmy Finnur v podání téměř dvoumetrového Alexeje Pyška opravdu na jevišti mluví islandsky. Finnura alternuje Dušan Sitek, který tuto nelehkou řeč zvládl díky stejné úloze v inscenaci Městského divadla ve Zlíně," podotkla Bičíková.

