Zimní pohádku, příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků, situoval William Shakespeare na Sicílii a do Čech překvapivě na břeh moře (je jednou z posledních autorových her).

Děj začíná na Sicílii, na dvoře krále Leonta (Martin Hofmann/Michal Isteník), který coby žárlivý manžel nespravedlivě nařkne svou ženu, královnu Hermionu (Petra Špalková), z nevěry.

Za trest ji uvrhne do vězení a českého krále Polyxena (Saša Rašilov), s nímž ho měla Hermiona podvést, chce zavraždit. Spletitý příběh se rozuzlí až po letech končí svatbou dětí královských otců Florizela (Aleš Bílík) a Perdity (Veronika Arichteva). V dalších rolích se představí ještě Cyril Drozda, Kristián Špiner, Radim Madeja, Evellyn Pacoláková, Matouš Ruml, Jan Řezníček a Marek Pospíchal.

Vrátí se i Sen noci svatojánské

Diváckému zájmu se určitě budou těšit i loňská novinka Dobrý konec všechno spraví, tragédie Hamlet či komedie Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windsorské. Podle informací mluvčího slavností Pavla Turnera se na několik málo večerů vrátí i Sen noci svatojánské, který už loni ohlásil svou derniéru. „Ukázalo se, že si diváci bez tohoto rozpustilého představení neumějí léto představit,“ říká.

Repertoár v Praze zpestří i hosté z Ostravy (Zkrocení zlé ženy) a Bratislavy (Komedie omylů). Pro milovníky Shakespeara v originále nastuduje Prague Shakespeare Company tragédii Othello. Hrát se bude opět v Královské zahradě Pražského hradu a na Letní scéně HAMU na Malostranském náměstí.

V Ostravě se Letní shakespearovské slavnosti otevřou 15. července Zkrocením zlé ženy v režii Vojtěcha Štěpánka a v hlavní roli s Kristýnou Leichtovou. V Brně se festival ponese na vlně humoru od 17. července tam mohou návštěvníci zajít na nejúspěšnější inscenaci Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou.

Předprodej vstupenek bude zahájen 24. dubna od 10.00 na stránkách www.shakespeare.cz a v síti Ticketportal.

Zimní pohádka

Praha: od 25. 6. do 19. 7. a od 31. 8. do 6. 9.

Brno: 21. 7. do 24. 7.

Ostrava: od 26. 7. do 28. 7.