Grafické listy Kamila Lhotáka vystavuje ode středy Galerie Hollar na Smetanově nábřeží. Lhoták (1912 až 1990) se grafickou tvorbou vedle svých dalších výtvarných činností zabýval od roku 1944 po celý život. Vytvořil více než 660 grafik, vystřídal různé techniky a pravidelně je vystavoval, právě i v Hollaru. Současná výstava, která představuje celé období Lhotákovy tvorby, potrvá do 26. listopadu.

Grafické práce Kamila Lhotáka vystavuje galerie Hollar. | Foto: Facebook galerie

Kamil Lhoták patří k výtvarným umělcům, jehož tvorba je charakteristická a pro mnohé snadno rozpoznatelná. Jeho výtvarný svět vyplňovala idylická doba balonů, letadel, kostitřasů a dědečků automobilů. V posledních letech se jeho dílo z pohledu sběratelů zařadilo mezi hvězdy klasické moderny. Jeho práce se prodávají za ceny přes milion korun, a to nejen díla ze 40. let, ale i z období 60. až 80. let.

Desítky grafických prací

Lhoták se narodil před 105 lety, 25. července 1912 v Praze. Jeden z nejoriginálnějších českých výtvarných umělců studoval práva na Karlově univerzitě a jako malíř byl samouk. Miloval dopravní prostředky, svérázný svět městských periferií, letišť a prvních autovrakovišť. Kresbami doprovodil mimo jiné oblíbenou knihu Dědeček automobil od svého přítele Adolfa Branalda, překlad Vynálezu zkázy od Julese Verna či Pohádky o mašinkách.

Podle kurátora výstavy Libora Šteffka Lhoták kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby. Opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce. Lhotákovou první grafikou byl lept s názvem Periferie z roku 1944. V následujících letech vytváří každý rok několik desítek grafických prací. Nejvíce využívanou technikou se mu stala suchá jehla, která převažovala až do počátku 60. let, kdy ji vystřídala litografie. V 70. a 80. letech pak zase převažovaly práce vyhotovené technikou serigrafie.