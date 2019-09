V roce 1996 byli čeští diváci stále ještě zvyklí chodit do biografu s jedním sálem. Dubnové otevření multikina Galaxie v blízkosti metra Háje bylo velkou událostí. Středeční promítání však bylo poslední. Společnost Cinema City se rozhodla Galaxii zavřít kvůli úbytku návštěvníků.

Multikino Galaxie na pražských Hájích. | Foto: DENÍK/Klára Cvrčková

Vlevo od vchodu do zavřeného multikina je velká vietnamská tržnice, na jejímž konci v místnosti s oblečením se nachází panoramatické projekční plátno. To jsou stopy „staré“ Galaxie - tedy sídlištního kina, které začalo hrát na Jižním Městě na přelomu osmdesátých a devadesátých let.