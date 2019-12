Ondřej G. Brzobohatý se na koncertních pódiích neobjevuje moc často, jde spíše o výjimky. Takovou je právě avizované Forum Karlín, kde ho na velkoryse pojatém koncertu nazvaném Brzobohatý & Friends doprovodí vedle jeho kapely ještě Epoque Symphonic Orchestra pod vedením japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho.

„Během večera zazní písně, které na svých koncertech běžně nezpívám. Bude to takový průřez vším možným, co jsem doposud napsal a co má podle mého názoru smysl připomenout,“ říká hudebník.

Zazní hudba z filmů i muzikálů

Posluchači se mimochodem mohou těšit i na jeho hudbu z filmu Anděl Páně 2 či z muzikálu Legenda jménem Holmes, který hudebník napsal pro pražské Hudební divadlo Karlín.

Z dalších, ještě nezmíněných hostů, kteří se po muzikantově boku na jevišti objeví, jsou Eva Burešová, Ondřej Brousek, Tereza Mašková, Peter Cmorik, Elis Mraz, Jan Sklenář nebo Lukáš Janota.

„Už sám název koncertu napovídá, že jde o mé přátele, kteří ale zároveň byli v určitém období mého života i mými spolupracovníky při tvorbě muzikálů, písní do filmů a podobně. Všichni to jsou skvělí zpěváci,“ uvádí Brzobohatý.

Tajemný textař, Dyk a Ruml

Kdyby měl vypíchnout jeden moment z připravovaného vystoupení, velmi se těší, až společně s Vojtou Dykem a Ondrou Rumlem představí úplně nové písně. „Jejich textař bude pro mnohé diváky obrovským překvapením. To asi všem přítomným vyrazí dech. Ale víc neřeknu, těším se na překvapené tváře publika,“ podotýká.

Proč vlastně nepatří mezi umělce, co takzvaně neslezou z pódií? „Hrát často po nejrůznějších místech republiky vyžaduje velkou časovou investici, a tu já vkládám hlavně do psaní a skládání. Tedy do něčeho, co mě z toho všeho baví úplně nejvíc. Navíc když s kapelou hrajeme jen výjimečně, nepřestane nás to nikdy bavit a nezevšední nám to,“ vysvětluje Brzobohatý.

Momentálně pracuje na dalších muzikálových projektech. „Legenda jménem Holmes si žije svým vlastním životem v karlínském divadle a našla si své nadšené obecenstvo, za což jsem nesmírně vděčný. Právě to mě žene věnovat se tomuto žánru dál a v plném nasazení,“ dodává.