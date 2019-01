Praha - Hitchcockova Kim Novak, holandské novinky a kulinářský zážitek se Zdeňkem Pohlreichem rovnou po kině. Na to lákají organizátoři 22. ročníku Febiofestu, který se letos uskuteční od 19. do 27. března v Praze. Nabídne jednu novinku a mírně se letos kapacitou rozroste.

Kromě tradičního programu a známých sekcí přinese i tzv. Culinary Cinema, které festival převzal z Berlinale a do níž přijal pozvání mistr domácí gastronomie Zdeněk Pohlreich.

„Jde o oblíbenou sekci, o níž jsme jednali s ředitelem Berlinale už před třemi roky," přibližuje programový ředitel Štefan Uhrík. „Jsou to vybrané filmy, jež se určitým způsobem týkají jídla a kulinářské kultury. Během tří dnů tak nabídneme divákům za příslušnou cenu vstupenky po projekci i večeři vztahující se k danému filmovému příběhu."

Filmové restaurace vyrostou v barrandovských ateliérech, kde se budou Culinary Cinema konat, cena vstupenky je 1500 korun. „Jsem potěšen. Ve volném čase objíždím různé restaurace, bude se to vařit samo. I když v jednom případě chci spolupracovat s asijskými kolegy," soudí aktér oblíbených českých pořadů Ano, šéfe či Na nože.

A na otázku, jaký je on sám filmový divák, dodává: „Staromódní. Nemusím sci-fi nebo akční věci. Mám rád filmy, kde herci dobře hrají a kde se příběh odehrává v zajímavém prostředí, třeba v bankovním sektoru. Nebo v restauraci, jak jinak." „Je to první taková akce, proto na ni chceme upozornit," doplňuje prezident festivalu Fenič. „Pozvat například i české herce a jiné známé osobnosti."

Ceny za přínos světové kinematografii

Největší hvězdou festivalu bude již ohlášená americká herečka Kim Novak, jež přijede na začátku festivalu a převezme Kristiána za celoživotní přínos světovému filmu. Herečka, kterou proslavil Hitchcockův thriller Vertigo, má české kořeny a k nám se prý těší. „Doslechl jsem se, že Kim Novak se velmi zajímá o Prahu a že by se sem ráda podívala," vysvětluje Fero Fenič. „Pak už to byla věc oficiálního pozvání. Jsem rád, že vše klaplo, vždyť je to jedna z posledních velkých legend hollywoodské éry!"

Herečka se v Praze představí i jako výtvarnice, festival jí připraví ve Strahovském klášteře výstavu dvaceti obrazů inspirovaných impresionismem a surrealismem.

Z národních kinematografií, které festival pravidelně mapuje, letos vybrali Hana Cielová a Štefan Uhrík holandskou produkci. „Mají dobré debutanty a hodně se věnují filmům pro děti a mládež," upozorňuje Hana Cielová. „S filmem o školní šikaně pracovali ve školách, rádi bychom tento jejich snímek uvedli také například s besedou s psychologem."

Pozvání přijal také holandský herec Jeroen Krabbé, který je známým zloduchem z bondovky Dech života nebo filmů Pán přílivu či Uprchlík. Do Prahy ale přiveze i dvě svá režijní díla. Dorazí i britský režisér John Madden, tvůrce oscarového snímku Zamilovaný Shakespeare, který stejně jako Hitchcockova hvězda dostane cenu za přínos světové kinematografii. Z dalších hostů přivítá Febiofest Italku Albu Rohrwacherovou, známou u nás například z filmu Osamělost prvočísel.

Řada oscarových adeptů

Štefan Uhrík zdůrazňuje, že program letos nabídne i řadu oscarových adeptů, mj. snímek Still Alice s Julianne Mooreovou, muzikál Čarovný les s Meryl Streepovou či fantasy Píseň moře. V soutěži Nová Evropa zastoupí domácí produkci česko-německý snímek českého filmaře z Berlína Štěpána Altrichtera Schmitke.

Ideální rozpočet je podle vedení festivalu 40 milionů korun, ředitel Kamil Spáčil ale upozorňuje, že se bude tak jako v posledních letech muset snižovat. „Přišli jsme v minulých ročnících o všechny sponzory, které Febiofest měl, čerpáme z veřejných zdrojů," připomíná ředitel.