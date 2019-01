Festival United Islands zahájili Republic of Two

Praha /FOTOGALERIE/ - V Kinského zahradě v Praze v pátek odpoledne koncertem kapely Republic of Two začal 11. ročník mezinárodního hudebního festivalu United Islands of Prague 2014. Formaci, kterou tvoří autorská dvojice Jiří Burian a Mikoláš Růžička, na živé vystoupení doplnili další hudebníci.

Za své převážně převážně jemné skladby v akustické podobě s využitím dvou kytar, basy, cella a zpěvů na albu Raising the Flag byla skupina oceněna Akademií populární hudby Cenou Anděl v kategorii Objev roku 2010. Koncert sledovalo několik desítek lidí, další přicházejí. Loňský desátý ročník festivalu, který se konal v pražském parku Ladronka, navštívily desítky tisíc lidí. V Kinského zahradě, která je jedinou zpoplatněnou scénou, se uskuteční hlavní koncerty, mezi které dnes například patří vystoupení britské zpěvačky Elly Eyreové nebo kapely Childhood. Sobotní program na hlavní scéně nabídne zástupce tuzemské taneční scény Ohm Square či latinskoamerické Bajofondo. Vedle dalších koncertů je nachystaný doprovodný program pro děti a dospělé. Rekordní sbírka Na uskutečnění hlavního programu v Kinského zahradě se letos vybírala sbírka na crowdfundingovém portálu HitHit. Původní částka 1,6 milionu byla překonána a vybralo se 1,735.216 korun, čímž se stala rekordní sbírkou českých crowdfundingových serverů. Peníze poslouží na pronájem dvou hlavních scén, jejich ozvučení, osvětlení a zázemí pro účinkující. Dále na zázemí a služby pro diváky i na bezpečnost, úklid a ochranu zahrady. Peníze pokrývají i část hudebního a nehudebního programu. V klubech až do rána Druhá scéna v Kinského zahradě dnes patří projektům Never Sol, Manon Meurt, Astrid North a Nylon Jail. Festival, který se koná do 21. června, se dále odehrává na Střeleckém ostrově, Kampě, Žofíně a nově na Petříně. Na všechny tyto scény je vstup zdarma. Součástí doprovodného programu je Busking, v rámci kterého pouliční umělci oživí prostory křižovatky na Újezdě. Letošní ročník festivalu představí přes 150 interpretů. Po hlavním programu pokračuje večer festival v osmi pražských klubech až do ranních hodin. Více informací je na www.unitedislands.cz.

Autor: ČTK, Vladimír Šťastný