Slavné hvězdy, komedie a dramata, seriózní klasika i provokativní novinky. To vše uvidíme během festivalu francouzského filmu, který začíná zítra v Praze.

Bílá jako padlý sníh. Isabelle Huppert (vpravo) žárlí na filmovou snachu (Lou de Laâge) | Foto: FFF

Dvě dvojky zdobí letošní ročník Festivalu francouzského filmu, jenž odstartuje zítra večer v Lucerně. Otevře jej komedie Nicolase Bedose Tenkrát podruhé, v níž uvidíme Daniela Au-teuila, Fanny Ardant a Guillauma Caneta. Chytrá love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom se vrátili do minulosti a mohli znovu prožít nejkrásnější okamžiky. Stejným snímkem bude v kině Světozor zahájen festival pro veřejnost.