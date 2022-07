PODÍVEJTE SE: Festival pouličního divadla vrcholí, městem prošel průvod

Okolo instalace, kterou organizátoři na Štvanici chystají, bude pro návštěvníky připraven zábavný program vždy od 18.00 do 22.00. Během pátečního večera zde bude natáčet také jeden z největších českých League of Legends youtuberů, Necrit. V sobotu pak proběhne velký sraz cosplayerů, tedy účastníků takzvaných kostýmových her.

„Letošní téma Hvězdných strážců je zaměřeno na lidské vztahy. Je to příležitost poznat nové přátele, kteří také hrají League of Legends. Doufáme, že herní komunita v Praze bude společně sdílet nezapomenutelné chvíle," uvedl Andrea Ivanescu ze společnosti Riot Games. Ta vyvinula a uvedla na trh hru League of Legends v roce 2009. Hra se stala nejhranější PC hrou na světě.

