Dvacáté výročí úmrtí Jaroslava Foglara, které připadá na 23. ledna, připomene speciální uvedení divadelního představení Záhada hlavolamu a vydání autobiografie s originálními artefakty ze spisovatelova bytu. V tomto roce se jeho příznivci mohou těšit na klasická díla v novém hávu i sběratelské edice. Informovala o tom Magdaléna Černá ze Skautské nadace Jaroslava Foglara, která pečuje o spisovatelův odkaz.

"Zájem mladých čtenářů, médií a veřejnosti vůbec dokázal, že Jaroslav Foglar žije i dvacet let po své smrti," uvedl Roman Šantora z nadace Jaroslava Foglara, která disponuje právy na jeho pozůstalost. Nadace připomíná výročí speciálním uvedením divadelního představení Záhada hlavolamu 26. ledna v divadle Minor, které je beznadějně vyprodané. Kromě toho Skautská nadace ve spolupráci s grafikem Martinem Pecinou vydává unikátní autobiografii, ve které jsou všity originální artefakty z Foglarova bytu. Každý kus je jedinečný, jedná se o limitovanou edici pouze 200 číslovaných výtisků.

V loňském roce se Foglarovy knihy Hoši od Bobří řeky a Chata v Jezerní kotlině vydané nakladatelstvím Albatros staly okamžitě bestsellery. Hoši od Bobří řeky si dokonce vyžádali dvojnásobný dotisk.

Slaví i klub Rychlých šípů

Významné jubileum 80. let oslavil také klub Rychlých šípů. K tomuto výročí se od loňského jara až do letoška konalo mnoho akcí. Mimo jiné to v červnu byla výstava v pražské Lucerně Pocta Rychlým šípům, vyšla kniha s jejich novými komiksovými příběhy a Rychlé šípy se staly i slavnostním logem vyhledavače Google. Z Foglarova zrekonstruovaného bytu se stala rezidence pro spisovatele a překladatele z celého světa.

"Po Hoších a Chatě bude následovat Záhada hlavolamu ilustrovaná Jiřím Grusem a již hotové obrázky dávají tušit, že půjde o skvostné provedení," sdělil Šantora. Na podzim by měla navázat Stínadla se bouří a Dobrodružství v Zemi nikoho. Zároveň bude vždy vycházet audio kniha. U Stínadelské trilogie se načtení ujme David Matásek.

Dalšími edicemi budou Retro vydání (první vydání klasických děl s původním textem i ilustracemi), Odvozená díla (pokračovatelé inspirovaní Foglarem) a Fenomén Foglar (knihy o slavném spisovatelovi nebo jeho vychovatelské a metodické práci). Letos v květnu se chystá Dobrodružný diář Rychlých šípů s mnoha náměty pro činnost. Po smrti Foglara až do loňského roku kvůli dědickým sporům jeho díla nevycházela. V současné době vychází jeho knihy pod hlavičkou Albatrosu. Foglar stále patří mezi nejprodávanější autory literatury pro mládež.