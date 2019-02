Notářský instrument z roku 1414 se týká rozhodnutí odebrat právníkovi a kazateli Janovi z Jesenice doktorát kanonického práva a vyhlásit nad ním v souvislosti s Janem Husem ztíženou klatbu. Jan z Jesenice byl Husův přítel a obhájce.

"Myslím si, že by to byla písemnost, která by velmi dobře zapadla do našich historických fondů a ucelila by soubor, který máme," řekl po aukci ČTK generální ředitel NK Martin Kocanda. Dokument se ale podle něj vydražil za částku, kterou již knihovna nemohla dát.

Kupec bude muset zaplatit ke kladívkové ceně také aukční poplatek, cena se tak vyšplhá přes sedm milionů korun. Výherce nechtěl sdělovat podrobnosti, uvedl pouze, že listina skončí v soukromých rukou. Vyvolávací cena notářského zápisu byla čtyři miliony korun, pravost ověřil expert historických fondů Národní knihovny Zdeněk Uhlíř.

Šímovy ostrovy se prodaly za osm milionů

Nejdražší položkou nedělní aukce byl obraz Josefa Šímy s názvem Ostrovy, který se prodal za zhruba 8,1 milionu korun včetně aukční přirážky. Vůbec nejdražším vydraženým dílem Josefa Šímy na českém aukčním trhu tak i nadále zůstává obraz ML z roku 1927, který se prodal za více než 36 milionů korun.