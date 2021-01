Za běžného provozu dosahovala návštěvnost v průměru 1000 lidí denně, v omezeném režimu kapacity výstavních prostor 450 lidí denně. Rozsáhlý výstavní projekt s 115 díly zapůjčenými z muzeí, galerií a soukromých sbírek oživuje nyní alespoň projekt online, připravený s Baletem Národního divadla - Balet mezi obrazy: Rembrandt a Saskia.

„I přes veškerou nepřízeň, kterou rok 2020 přinesl, se jedná vlastně o malý zázrak. Tento nádherný výstavní projekt se podařilo nejdříve posunout z jarního do nového podzimního termínu a nyní dokonce prodloužit jeho trvání. Máme obrovskou radost a věříme, že si návštěvníci budou moci ještě do března setkání s Rembrandtem vychutnat. Do popředí vystoupí výjimečná malba Zvěstování Panně Marii od Willema Drosta, získaná jako malba samotného Rembrandta, která zaujme místo obrazu Čtoucí mnich. Ten se jako jediný koncem ledna vrátí do Helsinek.“ říká Lucie Němečková, kurátorka výstavy.

Po znovuotevření galerie bude spuštěn rezervační systém s časovými sloty. Tím chce instituce zajistit maximální komfort návštěvníků a zamezit vzniku front. Navíc se počítá s delší otevírací dobou výstavy – denně od 9 do 21 hodin.

Návrat k pyramidám

Dočkají se i zájemci, kteří zatím neviděli unikátní expozici Národního muzea Sluneční králové.

Díky ochotě zahraničních a tuzemských zapůjčitelů, s nimiž bylo nutné zkoordinovat prodloužení zapůjčení vystavovaných artefaktů, budou i nadále v Národním muzeu k vidění unikátní exponáty z mnoha světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem.

Součástí výstavy jsou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru.

Jakmile to epidemická situace dovolí, budou moci návštěvníci obdivovat artefakty nevyčíslitelné hodnoty, a to až do začátku června. Jedinečnost výstavy, jejíž pojistná hodnota je 1 miliarda Kč, podtrhuje fakt, že ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství významných artefaktů jako právě na výstavu Sluneční králové.