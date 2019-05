Velrybí skelet se stal symbolem Národního muzea, do Prahy dorazil na konci devatenáctého století a pyšnil se jím nejeden český vlastenec. Po vzniku republiky jeden z největších vystavených exemplářů kytovců v Evropě obdivovali lidé další zhruba sto let. Avšak při přestavbě historické budově, která se veřejnosti částečně otevřela opět loni, muselo dojít k obnově i této kostry.

„Během letních měsíců navíc mohou být návštěvníci svědky restaurátorských a konzervačních prací na tomto exponátu,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí kulturní instituce Kristína Kvapilová. Mluvčí dodala, že v Národním muzeu se lze dozvědět také přesná délka kostry, místo nálezu i původní cenu. Za plejtváka myšoka chtěla norská velrybářská firma po Antonínu Fričovi a dalších badatelích 1214,42 zlatých (bez dalších vydání za dopravu a instalaci). V dnešních cenách je to zhruba 180 tisíc korun.

Ve středu 1. května se představí další novinka. Společně s historickou budovou totiž bylo revitalizováné i okolí muzea včetně jedné z nejhezčích kašen v hlavním městě. Počínaje svátkem zamilovaných se bude spouštět barevné osvětlení kašny pod Národním muzeem - a to každý den od devíti hodin večer až do konce října.

„V půlhodinových intervalech tak bude k vidění tříminutová sekvence, která představí dynamicky řízené osvětlení. V rámci rekonstrukce bylo do kašny instalováno 37 světel, které umožňují v základním módu vytvořit až 20 tisíc různých barevných kombinací,“ popsala mluvčí Kvapilová. Národní muzeum navíc od května nabízí zákazníkům zajímavou akci - při zakoupení vstupenky do historické budovy získá každý pětidenní volnou vstupenku do osmi dalších pražských objektů Národního muzea.