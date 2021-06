V těchto dnech si budovu k rekonstrukci převzala stavební firma. Znovu otevřít by se divadlo mělo ve druhé polovině příštího roku. Z bývalé zkušebny navíc nově vznikne druhý sál a zlepší se zázemí pro herce.

Rekonstrukce zahrnuje výměnu střechy, opravu obvodového pláště a opravu výtahu spojujícího suterénní zázemí pro herce a střechu, pod níž současně vznikne prostor pro ubytování hostujících herců. Vedle přibude také nízká prstencová přístavba se zatravněnou střechou, která bude sloužit jako zákulisí.

Posudky ukázaly, že navzdory opuštění stavby s povodněmi v roce 2002 nedošlo k narušení statiky. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 153,2 milionů korun a zahrnují i potřebné technologie.

Počítá se s kapacitou 550 diváků v galerii a až 300 diváků v nové scéně v podzemí. Vedle divadla budou sály sloužit také pro koncerty, konference, talk show a další komerční akce, aby si na sebe divadlo vydělalo.

„Už to vypadalo, že to s divadlem Spirála špatně dopadne. Někdejší slavná scéna, kde tisíce Pražanů viděly třeba muzikál Jesus Christ Superstar, od povodní skoro dvacet let chátrala. Je ostuda, že to tak politici nechali a v minulém volebním období dokonce posvětili demoliční výměr na celou stavbu. Nám se podařilo unikátní kruhovou scénu zachránit a připravit její nové využití. Zůstanou samozřejmě slavné spirálové rampy obepínající jeviště. Nově otevřeme ještě druhou scénu z bývalé zkušebny a vybavíme oba prostory dnešními technologiemi,” řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek, který má areál Výstaviště Praha v gesci.