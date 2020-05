„Od 10. března, kdy se uzavřela divadla, v našem případě ABC, Rokoko a Komedie, jsme se věnovali několika činnostem, na které nebyl za běžného provozu čas,“ říká ředitel MDP Daniel Přibyl.

„Především jsme se vrhli do intenzivních oprav, například vzduchotechniky v Komedii, ale věnovali jsme se i rozvoji našeho vzdělávacího programu. A samozřejmě jsme připravovali plán na další sezonu. Toto pondělí jsme se napl- no vrhli do zkoušení na všech třech scénách. Z prázdnin se vrátíme dřív než obvykle, abychom celý skluz dohnali. A během září a října odpremiérujeme to, co bylo v plánu v březnu, dubnu, květnu a červnu,“ doplňuje Přibyl.

Koronavirus zastavil MDP těsně před premiérou Švejka. „Umíte si představit, jak vypadá taková situace, kdy pracujete přes rok na mezinárodním projektu, na kterém je polovina obsazení z Bavorska a polovina česká, a navíc je tam německý režisér, který už má spoustu jiných závazků,“ podotýká Přibyl.

Nebývalý počet premiér

Kromě Švejka se do nové sezony přesouvá i velkolepé pojednání Tolstého titulu Vojna a mír v režii uměleckého šéfa MDP Michala Dočekala či Zítra swing bude zníti všude v režii Ondřeje Havelky.

„Celkem v příští sezoně uvedeme dvacet premiér, což je nebývalý počet. To proto, že jsme nechtěli rušit už nastavené spolupráce,“ sděluje Michal Dočekal.

Z dalších premiér dojde na klasický vaudeville Eugèna Labiche, ovšem v novém kabátě autor a režisér David Drábek se vrátí k Vraždě v Klášterní ulici. Přiblíží tak jedno kalné ráno po oslavě vzniku Československa v říjnu 1918, ale zároveň se zeptá, jak by vypadalo o sto let později, v den po prezidentských volbách.

V prosinci čeká malé diváky i jejich rodiče svět fantazie s titulním hrdinou Petrem Panem. Inscenaci na motivy slavného příběhu Jamese M. Barrieho o dobrodružné cestě do Země Nezemě chystá opět David Drábek.

S lednovou premiérou se na pražská jeviště vrátí po téměř čtyřiceti letech hra Bertolta Brechta s hudbou Paula Dessaua Matka Kuráž a její děti, v březnu bude mít v ABC premiéru vůbec první česká divadelní adaptace světové kinematografie Diktátor Charlie Chaplina. A dojde i na Herečku sobotní noci dalších z dráždivých kusů Davida Drábka, kde bude mít hlavní roli Pavla Tomicová.