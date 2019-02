Praha – Podle komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů napsal současný britský dramatik Richard Bean hru nazvanou Sám na dva šéfy. V překladu Jitky Sloupové a v režii Antonína Procházky bude mít českou premiéru 11. ledna 2013 v pražském Divadle pod Palmovkou. Ukázky z inscenace představili dnes její tvůrci novinářům.

Sám na dva šéfy v Divadle pod Palmovkou. Jan Konečný a Radek Zima | Foto: www.divadlopodpalmovkou.cz

Bean původní příběh převedl do 60. let a opepřil mafiánským prostředím. Všechny slavné scény z Goldoniho komedie zachoval, jen je posunul směrem k dnešku. Hra plná britského smyslu pro ztřeštěné situace a rafinovanost získala řadu diváckých i odborných cen včetně prestižního ocenění londýnské divadelní kritiky za nejlepší hru roku 2011. V současné době boduje na Broadwayi.

Procházka v inscenaci nechal původní hudbu Granta Oldinga, kterou zahraje živá kapela na jevišti. Objeví se v ní Jan Konečný, Anna Stropnická, Radek Zima a René Přibil, v dalších rolích hostující Petra Horváthová a Hynek Chmelař a dále Zuzana Slavíková, Ondřej Kavan a Rudolf Jelínek.

Služba dvěma pánům je nadčasová

„Můj Truffaldino, neboli teď Francis Leghorn, je určitě sympaťák. Díky němu vznikli Beatles a ta jejich sláva se zrodila díky němu," řekl médiím Konečný, který už s režisérem spolupracoval v inscenaci Nájemníci pana Swana. „Sloužit dvěma pánům bylo v každé době stejné – a v tom je to vlastně hezké," dodal Konečný.

Podle Procházky jde o typickou hereckou komedii, pokud mají herci komediální talent, jsou tři čtvrtiny úspěchu je v kapse. „Syžet je ponechaný, vše ostatní včetně vtipů a prostředí je posunuto do moderní doby. Velký rozdíl v tom ale nevidím, protože ty minulé a současné problémy a touhy se nemění, jiné jsou jen kulisy," řekl Procházka. Posunutí této komedie k současnosti mu nevadí. Když se to vyvede, je to dobré. Konec konců Shakespeare také transformoval staré antické texty – a jak se mu to povedlo," upozornil.

Za společné s Goldoniho textem pokládá inspiraci v lidských typech. „Tedy být šťastný, bohatý, milovat, ošidit druhého, mít se dobře. Obě hry mají společnou komediálnost a radost ze hry," dodal. Hlavnímu hrdinovi režisér rozumí, podle něj je v porovnání s dnešními gaunery mravný, protože ví, že nic není zadarmo. „Sice použije malý podfuk, ale tím pádem musí pracovat dvojnásobně. Nejedná vždy čestně, ale v zásadě je férový chlap," řekl Procházka, pro něhož je tato komedie čtvrtou režií na libeňské scéně.