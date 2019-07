/ROZHOVOR/ Vzájemný respekt, tolerance a historická reflexe - takovými hesly popisuje nový projekt Paměti národa Zuzana Burdová, jedna ze dvou lektorek, které se v září ujmou vedení dramatických kroužků.

Divadlo Pod Palmovkou. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Proč by se děti měly přihlásit zrovna do vašich divadelních kroužků, a ne třeba na sborový zpěv nebo focení?

Proti sboru ani focení nic nemám. Ale pokud si najdou čas i na divadelní kroužky Paměti národa, pomůžeme jim trochu proniknout do událostí 20. století a seznámit se s konkrétními příběhy lidí, kteří dramatické chvíle uplynulého století prožili mnohdy doslova na vlastní kůži.