Design ovládl metropoli. Do neděle čeká na návštěvníky přes 200 instalací

/FOTOGALERIE/ Za renesancí řemesla do Uměleckoprůmyslového muzea, za módou do kostela Sacre Coeur na Smíchově a za designéry, firmami a školními instalacemi do Gabriel Loci. V Praze začal 23. ročník Designbloku.

Ze 23. ročníku Designbloku. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Na návštěvníky čeká přes 200 instalací, každodenní maraton přednášek, módní přehlídky i workshopy,“ říká k akci, která potrvá do neděle, mluvčí Helena Novotná. Už první den se představila na přednášce jedna ze zahraničních hvězd, šéfdesignér automobilky Hyundai Thomase Bürkle. Během několika dní odhalí své instalace a pojetí designu řada českých i zahraničních firem, uměleckých škol i úspěšných studií. Nad Letnou létali draci pro svobodu vzdělávání Přečíst článek › „Ani letošní ročník se neobejde bez opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Pro zachování bezpečnosti jak návštěvníků, tak vystavujících je po celou dobu Designbloku hlídaná kapacita vnitřních prostor a návštěva festivalu je možná až po rezervaci časového slotu, buď dopoledního nebo odpoledního. Kromě vstupenky je podmínkou pro vstup do vnitřních prostor nasazený respirátor a v souladu s aktuálními nařízeními také potvrzení o ukončeném očkování proti Covid-19, platný antigenní nebo PCR test anebo potvrzení o prodělané nemoci. Ve výstavních prostorách jsou rozmístěny stojany s dezinfekcí,“ upozorňuje Novotná.