V novince z pera Ondřeje Hübla a Miroslava Krobota, který je zároveň i jejím režisérem, dostane příležitost nejen celý herecký soubor Dejvického divadla, ale i jeho ostatní zaměstnanci - od ředitelky přes pokladní až po rekvizitáře či stavebníky dekorací. Divákovi se tak naskytne vhled do "běžného" chodu divadla, kde je každý z účinkujících sám sebou, ale možná taky ne až tak úplně.

"V našem divadle jedeme v sebeironii, jsme k sobě surově upřímní, je to náš způsob existence. Jsem zvědavá, kolika lidem to dojde," usmívá se herečka Simona Babčáková, která má například - jak říká - se seriálovou Simonou společné to, že mívá při narozeninových oslavách deprese. "Jinak jsem samozřejmě daleko milejší a v kolektivu oblíbenější. A čarování v dámské šatně probíhají výrazně jinak," doplňuje, čímž naráží na jeden z hereckých rituálů, o němž se také hraje.

Hned v úvodním dílu se ale řeší veskrze vážné téma. Vedení kdysi slavného a snad i kultovního Dejvického divadla je vystaveno nečekané existenční zkoušce. Nezíská grant na svou činnost, a tak se musí postarat samo o sebe v daleko větší míře, než tomu bylo dřív - to znamená sehnat peníze na provoz a přitom neslevit z nastolených uměleckých ambicí.

Zkouška je to těžká - vždyť taky v jednom z dílů dojde na Spejbla s Hurvínkem, kteří by snad mohli "spřátelenému" souboru zajistit lákavý honorář v Japonsku, nebo na prodej předražených hrnců důchodcům. Ale stejně se zdá, že je zkáza dejvických umělců nevyhnutelná…

Řada známých herců

Co by se ovšem muselo stát, aby se takový scénář odehrál v reálu? "Třeba to, že by se pro většinu z nás staly kšefty zásadně důležitější než hraní v divadle, nebo že bychom se mezi sebou rozhádali, že by se začalo intrikovat. Ale raději nebudu malovat čerta na zeď," přemítá herec Martin Myšička.

"Taky to, kdyby nás divák přestal zahrnovat svou přízní," doplňuje jeho kolega Pavel Šimčík. A Matha Issová dodává: "Zkáza by nastala, kdybychom se začali brát natolik vážně, že bychom měli pocit, že má o nás vzniknout například seriál."

Vedle už zmíněných se v novince objeví i další tváře uznávané pražské divadelní scény - Klára Melíšková, Veronika Khek Kubařová, Jana Holcová, Halka Třešňáková, Zdeňka Žádníková Volencová, Hynek Čermák, Václav Neužil, David Novotný, Jaroslav Plesl či Ivan Trojan.

Ještě před televizní premiérou je možné vidět celý seriál v padesáti kinech napříč republikou, a to ve středu 27. února v celovečerním maratonu startujícím v 19 hodin.