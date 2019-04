Na turné jedete s další legendou hard rocku, skupinou Whitesnake. Jste si blízcí?

Známe se už dlouhé roky. Takže to pro nás není nic nového. Strašně se těšíme, bude super kluky zase vidět.

V jaké kondici teď Def Leppard jsou?

Jsme v nejlepší formě, jakou jsme kdy měli. Ačkoliv už minulé turné po amerických sta-dionech bylo dost úspěšné. Pak jsme byli na Novém Zé-landu, v Japonsku a Austrálii. Nakonec jsme se vrátili do Británie. A to byla jedna z nej-lepších koncertních šňůr, jakých jsem se zúčastnil. Teď nám to zní ještě lépe. Těšíme se na všechny naše fanoušky.

Co v Praze zahrajete?

No…, zatím si nejsem úplně jistý. Ještě jsme to nijak zvlášť neprobírali. Zrovna jsme přijeli z Ameriky a tam jsme hodně hráli rock’n’roll. Myslím, že něco takového předvedeme i v Praze.

Skupinu potkaly dvě velké rány: nehoda bubeníka a smrt kytaristy. Jak moc to ovlivnilo její směřování?

Jsme jako rodina, víte. Měli jsme pocit, že odešel někdo z našich blízkých. Kapela funguje zhruba čtyřicet let. Společně prožíváme všechny radosti a strasti: svatby, narození dětí, odchod rodičů. Tohle probíhalo úplně stejně. Ale musíte to přijmout a jít dál. Události, o kterých mluvíte, na nás měly ten vliv, že jsme spolu trávili více času. Nejen jako kapela, ale i s rodinami. Já osobně jsem pak chtěl být víc se svou mámou a svým tátou.

Traduje se, že váš bubeník po nehodě, při které přišel o ruku, začal hrát lépe.

Je to tak. Opravdu od té doby hraje výborně. Jasně, v některých ohledech je to složité. Třeba má problém zavázat si tkaničku a přenášet věci, není to lehké. Ale v hraní na bicí se vážně zlepšil. Je to až neuvěřitelné. V podstatě se na tu nehodu snažil zapomenout a chtěl se vrátit k normálnímu provozu.

Alba Pyromania a Hysteria jsou považována za zásadní alba Def Leppard. Myslíte, že jsou i nejlepší?

Určitě, jsem si tím naprosto jistý. Z těchto desek vzešlo neskutečných sedm singlů. Materiál z obou alb jsme hráli na britském turné i v Austrálii. Bylo to neskutečné a hrozně nás to bavilo.

Vydají Def Leppard ještě někdy další řadové album?

Určitě ano. Vlastně už jsme s přípravou písní na novou desku začali. Víte, album jde dělat, i když jste na turné. Člověk se jen nesmí nechat rozptylovat věcmi okolo.

V nejbližší době se chystáte vydat komplet vinylů i cé-déček a plánujete také nějaké rarity. Můžete prozradit více?

Box nazvaný Volume One vyjde 1. června v podobě osmi vinylů anebo sedmi cédéček. Bude obsahovat první čtyři alba: On Through The Night (1980), High’n’Dry (1981), Pyromania (1983) a Hysteria (1987). Najdete na něm ale i velké množství bonusů. Máme v záloze tolik zajímavých nahrávek, že se to na jeden výběr rozhodně nevejde.