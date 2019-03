Dave Matthews Band vyjíždí na evropské turné po dlouhých čtyřech letech. Pražský koncert se koná 27. března od 20 hodin a spolu s koupí každé vstupenky si mohou fanoušci zdarma stáhnout loňskou desku kapely Come Tomorrow.

Díky tomuto albu se skupina z amerického Charlottesville stala první hudební formací v dějinách, která ačkoliv je to neuvěřitelné umístila na první příčku prestižního žebříčku Billboard sedm po sobě jdoucích studiových desek.

Úspěch ve filmu

Dave Matthews Band

Kdy: 27. března, 20.00

Kde: Forum Karlín Praha

Za kolik: 1590 Kč

Aktuální album Come Tomorrow se dočkalo skvělých recenzí v deníku New York Times a magazínu Rolling Stone. Kritici chválí hudební i náladovou pestrost, a to nejen titulní písně, ale i dalších hitových skladeb Here On Out a Black And Blue Bird.

Dave Matthews Band není typická rocková kapela. Bigbítovou muziku kříží s funkem, jazzem i folkem a koncerty se často mění v celonoční večírky. Ne náhodou se skupinám tohoto typu v Americe říká „jam bands“.

Dvaapadesátiletý Dave Matthews, rodák z Jihoafrické republiky, žil postupně na jihu USA i v anglickém univerzitním městě Cambridge. Od poloviny osmdesátých let se pohyboval v New Yorku a kromě založení vlastní kapely, která vznikla roku 1991, nastartoval i slušnou hereckou kariéru. Z divadla se dostal až na televizní obrazovky a účinkoval v seriálech jako Dr. House, ale i ve filmech Zkus mě rozesmát či Když si Chuck bral Larryho.

Cena Grammy

V jeho hudební dráze představuje mezník písnička Gravedigger ze sólového alba Some Devil, které Matthews natočil v roce 2003 a za něž získal cenu Grammy.

Mezi největší hity jeho skupiny patří písně What Would You Say, Too Much, Everyday a American Baby. Dave Matthews Band má zatím na kontě devět cédéček.