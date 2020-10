/FOTOGALERIE REKONSTRUKCE BITVY Z ROKU 2018/ Na pražském Staroměstském náměstí je v těchto dnech k vidění ojedinělá výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin. Projekt je vzhledem k současným podmínkám ovlivněným epidemií koronaviru záměrně koncipován jako streetová výstava, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout venku. Zároveň je pro zájemce spuštěna i online verze.

Výstava k 400. výročí bitvy na Bílé hoře. | Foto: MHMP/bilahora1620.cz

Když se řekne bitva na Bílé hoře, většina z nás si vzpomene na pražskou defenestraci a popravu sedmadvaceti českých pánů. Díky Krylově písničce Poslední Moravan někomu možná ještě vytane na mysli jméno hraběte Šlika. To má ambici změnit výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin, která bude na Staroměstském náměstí k vidění do 19. listopadu a v online verzi bude přístupná až do konce příštího roku.