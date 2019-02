Praha - Jak sami porotci přiznávají, když vymýšleli zadání pro čtvrté kolo soutěže Pianista roku a napadlo je uspořádat nedělní chvilku poezie, netušili, v jak bouřlivou událost se večer promění. Soutěž, která se uskutečnila v neděli ve velkém sále hotelu Boscolo Prague, přitom začínala jako obvykle.

Tomáš Jeřábek v soutěži Pianista roku 2016. Na snímku s herečkou Dášou Zázvůrkovou. | Foto: Michal Kobrle

Do první půle večera si soutěžící připravili každý pět skladeb podle svého výběru. Potom si vylosovali jednu z nich a žánr, v jakém ji mají zahrát. Dočkali jsme se tak písně There Is No Greater Love podané jako lidovka nebo Už se ten Tálinskej rybník nahání ve stylu klasické hudby.

Pozoruhodný zážitek divákům připravil hosté večera, klavírní duo Pham Hoang Anh a Kamil El-Ahmadieh, kteří zahráli českou lidovku a jeden ze Slovanských tanců. Druhým hostem večera byla šansoniérka a herečka Dáša Zázvůrková, kterou při přednesu semaforské písničky doprovodil porotce Petr Malásek.

Druhá půle večera byla zasvěcena poezii. Soutěžící si vylosovali báseň - většinou šlo o českou klasiku od Máchova Máje až po Krchovského - a ve spolupráci s recitátorem ji měli přednést jako melodram. To by možná mohlo vést k ušlechtilé nudě, to by ale recitátorem nesměla být již výše zmíněná Dáša Zázvůrková.

Sál jásal a smál se

Byl to její nespoutaný umělecký duch a smysl pro legraci, co povzbudilo soutěžící k výkonům, které je samotné překvapily. Díky ní klasický klavírista Tokmakov rapoval Plíhalův text, byla to ona, kdo doslova padl k zemi coby uškrcené dítě v Polednici, díky ní předvedl Jan Horák, že umí u klavíru udržet rytmus, i když mu na klíně sedí krásná žena. A sál jásal a smál se. Takovouhle nedělní chvilku poezie opravdu nikdo nečekal.

Finále soutěže, které podpořila Nadace ČEZ, se uskuteční v neděli 3. dubna od 18 hodin v Sukově síni v pražském Rudolfinu. Podrobnosti o soutěži jakož i o tom, kde zakoupit lístky lze najít ZDE.

