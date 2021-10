Comic Con se koná od 15. do 17. října a je určen především pro fanoušky sci-fi, fantasy a hororu. Nabídne fotografování s herci a dalšími hvězdnými hosty, hraní her, promítání, besedy, workshopy, soutěže, přednášky, výstavy, koncerty, či prodej fanouškovského zboží.

V roce 1981 byl přelakován na černo s červenými linkami kolem hran a dostal nové přední a zadní čelo, vpředu zmizela výklopná světla a místo nich byla dvě sdružena do obdélníku, mezi nimi byla mřížka chladiče. Zadní světla byla převzata z budoucí Škody 742 M a dostal nové masivní křídlo. Autorem tohoto faceliftu byl Theodor Pištěk. Kromě zmíněného hororu si vůz zahrál i ve Velké filmové loupeži a v bílé verzi i v komedii Zítra ráno vstanu a opařím se čajem.

Ferat byl původní prototyp vozu Škoda 110 Super Sport z roku 1971. Vůz měl aerodynamickou karoserii vyrobenou ze sklolaminátu, vpředu byla šestice vyklápěcích světlometů, za ní se nacházel prostor pro zavazadla a rezervní kolo. Dveře se vyklápěly nahoru spolu s čelním sklem a střechou. V Kvasinách byl vyroben jediný exemplář, který měl bílou barvu. Byl představen roku 1972 na autosalonu v Bruselu. I přes zájem veřejnosti se nedostal do sériové výroby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.