Před pár lety by tuto formulaci organizátoři možná použili jako propagační klišé: na Colours přece nesmíte chybět. Letos ale slovní spojení dostává zcela nový rozměr. Po dvou letech „barevné absence“ a nakonec i zmařeného pokusu o covidový nefestival je jeden z největších hudebních svátků ve střední Evropě zpátky a je připraven znovu si přivlastnit svůj primát „nej“ festivalu, aniž by se ohlížel kolem sebe. Pochopitelně zůstává proměnná v podobě toho, jak lidé zareagují na masové akce po koronavirové nákaze, na druhé straně natěšení a radost z návratu do normálního života se vším všudy je víc než dostatečný magnet i pro váhající jedince.

2. Nejlepší ročník ze všech

V minulosti do Ostravy zavítali takoví velikáni jako Imagine Dragons, Lewis Capaldi, Underworld, The Cure, Passenger, Pharrell Williams, Bjork či třeba Mika. To jsou největší hvězdy Colours, které do Ostravy zavítaly během posledních sedmi let – a tedy posledních pěti ročníků. Letošní ročník však nabízí obdobnou plejádu hvězd v pouhých čtyřech dnech najednou.

Nevěříte? Dorazí The Killers i Martin Garrix. Máme pokračovat? Twenty One Pilots. Ještě? LP. A to jsou jen jména, která zkrátka zná i absolutní hudební neznalec, jenž si pustí rádio v autě jednou za týden, v pátek cestou z práce domů. Vždyť kdo by neznal třeba podmanivý Garrixův taneční hit Animals, který nizozemský dýdžej stvořil v pouhých 17 letech a dodnes se hraje všude možně, či třeba hit No Sleep, v němž spojil síly se švédským vokalistou Bonnem. Twenty One Pilots zase uchvátili hitem Stressed Out, který má na Spotify už 1,7 miliardy přehrání. A nejen jím. Určitě znáte i Heathens a mnohé další pecky. The Killers jsou více než dvacetiletou stálicí na hudební scéně, kterou snad ani netřeba blíže představovat, a pokud ano, vousatý song Human řekne vše. LP zase svým podmanivým hlasem učarovala posluchačům hity Lost On You, Girls Go Wild a je připravena podmanit si Ostravu.

3. Světová hudba, světový fotbal

Místní fotbaloví nadšenci si vstupenky sehnali možná ještě dřív, než to na poslední chvíli učiní s lístky na festival, ale zejména pro vzdálenější návštěvníky Colours of Ostrava to může být vítaná příležitost, jak spojit dvě akce do jedné. První den konání festivalu se totiž jen o kousek dál na městském stadionu hraje také výroční utkání ke sto letům existence Baníku Ostrava a stejně jako na Colours i na Baník přijede světová star. Skotský mistr a celkově více než padesátinásobný domácí šampion Celtic Glasgow zaplní ochozy a nabídne fanouškům v dobách bez evropských pohárů unikátní zážitek.

4. Potřeba diskuse je stále větší

Kdo byl alespoň jednou na Colours of Ostrava, dobře ví, že dnes už to zdaleka není jen hudební festival. Přehlídku toho nejlepšího pro uši už popáté doplní také světoví řečníci na diskusním fóru Meltingpot. Ne, nesledujte v tom jen snahu zviditelnit festivalovou odnož pro hrstku zájemců, vždyť zeptáte-li se návštěvníků festivalu, mnozí mají priority přesně obrácené – do Dolních Vítkovic míří za vznešenými myšlenkami a hudbu mají jako doprovod.

Do Prahy se vrací festival Prague Rocks. Po Ozzym přiveze Metallicu

Také letos slibuje Meltingpot výrazné osobnosti z oblasti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a mnoha dalších oborů. V době sužované neustálými dezinformacemi, odeznívající světovou pandemií a složitou geopolitickou situací je přitom víc než kdy dřív důležitější dát prostor těm správným lidem a nad jejich myšlenkami se zkusit zamyslet. Hovořit o osobním rozvoji bude Brit Matt Jardine, o komunikaci belgický herec Frederik Imbo, dostaví se i známý cestovatel Ruda Švaříček či duo bavičů Štěpán Kozub a Jiří Krhut, ale z vážnějšího soudku třeba i ředitel ostravského studia České televize Miroslav Karas či estonský exprezident Toomas Hendrik Ilves. Na více než deseti scénách vystoupí přes 150 inspirativních řečníků.

5. Pochopitelně i skvělé jídlo

Byla-li řeč o dvou skupinách lidí podle jejich preferencí, je třeba předešlé tvrzení lehce poupravit. Jsou i tací, kteří si hudbu rádi vychutnají ve „společnosti“ toho nejlepšího jídla a ne vždy nutně v tomto pořadí. Občerstvení na Colours of Ostrava zdaleka není jen o tuctových minutkách z nejlevnější mouky, na nejlevnějším oleji a s neodbouratelným odérem. Ve svých foodtracích se na něm snaží šířit svou reputaci ty nejlepší ostravské i obecně české podniky, které rádi navštěvují i známí šéfkuchaři. Kromě toho nebude v uličkách chybět ani mnohý další doprovodný program, stánky, designové zóny a další možnosti trávení volného času mezi jednotlivými koncerty. Jak hlubokou stopu devatenácté „Coloursy“ v Ostravě vyryjí, bude záviset i na vás.