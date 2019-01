Praha - Vzpomínkový večer věnovaný muzikantovi Filipu Topolovi připravuje na příští týden České muzeum hudby. Pořad Nechoď sám do tmy nazvaný s odkazem k jedné z písní pianisty, zpěváka a skladatele se uskuteční v sídle muzea v Karmelitské ulici 21. září od 19.00 hodin. Ve středu informovala Kristina Kvapilová z Národního muzea, do kterého České muzeum hudby patří.

Filip Topol. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Na přípravě večera se podílí také Knihovna Václava Havla. Jeho návštěvníci uvidí Topolův klavír, na který cvičil, hrál a komponoval celý život a který Českému muzeu hudby daroval jeho bratr Jáchym Topol.

Jeho odkaz bude žít dál

České muzeum hudby zároveň vyzývá příznivce před třemi lety zesnulého Filipa Topola, aby do sbírek muzea darovali vlastní fotografie nebo jiné materiály, na kterých je Topol zachycen. Pomůžou tak rozšířit sbírkový fond zabývající se jeho životem a přispějí k tomu, aby jeho odkaz žil dál.

Komponovaný večer připomene návštěvníkům Topolovy texty i hudbu – večer podpoří písní Martin E. Kyšperský (skupina Květy, Psí vojáci revival) a přednesem Jáchym Topol. Návštěvníci se mohou těšit i na recitační skříň po vzoru undergroundu 80. let či varhany.

Byl členem kapely Psí vojáci

Filip Topol a kapela Psí vojáci byli fenoménem přelomu 80. a 90. let. Filip ale hrál na piano a zpíval od dětských let. Psí vojáci hráli před rokem 1989 v undergrou­ndu. Sám Topol později připouštěl, že větší radost měl z publika, které přišlo po revoluci a poté, co kapela začala hrát oficiálně a později i profesionálně.

Z Topola a jeho písní, drsných, drásavých, smutných i něžných v jeho podání se počátkem 90. let stal fenomén více či méně nonkonformní mládeže, dívky ho milovaly a on žil divokým a fyzicky vyčerpávajícím stylem života.

Byl nevýraznější osobností kultury

To se nutně projevilo na jeho zdraví a pozdějších velkých problémech. „Nikdy jsem nechtěl být něčím mesiášem. Žiju tenhle život, dělám tuhle hudbu. Hudbou vytvářím lidem deník jednoho osudu. Oni můžou taky. Ale nedělají to," říká Filip ve filmu, který po jeho smrti iniciovali jeho přátelé spolupracovníci.

Jmenuje se Takovej barevnej vocas letící komety, do jehož názvu tvůrci použili výrok, jímž sám Topol charakterizoval více než dvacetileté hraní s kapelou Psí vojáci a možná i svůj život zcela podřízený hudbě. Psí vojáci naposledy hráli na koncertě v květnu 2013. A 19. června téhož roku, týden po svých 48. narozeninách, Filip Topol, jedna z nejvýraznějších osobností české kultury minulých 30 let, zemřel.

