Česká televize oslavila sedmdesát let vysílání dnem otevřených dveří

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Česká televize v sobotu 29. dubna po čtyřech letech opět otevřela veřejnosti svá studia v Praze, Brně a Ostravě. S diváky tak oslavila 70 let televizního vysílání. To začalo 1. května 1953. Zájemci si mohli prohlédnout televizní zákulisí, setkali se s osobnostmi televize, zúčastnili se her a soutěží nebo zhlédli vystoupení účastníků taneční soutěže StarDance. Televize o tom informovala na svém webu.

Den otevřených dveří v České televizi na Kavčích horách. | Video: Deník/ Radek Cihla