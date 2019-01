Praha - Divadlo v Dlouhé hostilo jubilejní ročník prestižní akce, samo v ní uspělo třikrát, dvakrát bodovalo Pražské komorní divadlo.

Inscenace hry Paula Claudela Polední úděl v nastudování pražského Divadla v Dlouhé bodovala hned třikrát při sobotním, už dvacátém udílení Cen Alfréda Radoka za rok 2011. Nejdřív ocenění za návrh scény převzal Martin Černý, vzápětí se z něj radovala herečka Helena Dvořáková, která zaujala kritiky i publicisty spolupracující s časopisem Svět a divadlo ztvárněním ústřední role Ysé, a nakonec i režisérka inscenace Hana Burešová.

„Taky si myslím, že si ten výkon zaslouží cenu, děkuji hlavně Haně Burešové, že mi hru vybrala,“ řekla Helena Dvořáková. Za tutéž postavu, v níž předvádí brilantní herecký koncert, když postupně odkrývá všechny vrstvy její složitosti, je nominována i na Thálii (udílet se budou 24. března). „Protože mi bylo třiatřicet, trošku bilancuju. Jsem vážně ráda, že cesta, kterou jsem si vydala, má smysl,“ prohlásila herečka.

„Snažíme se prostě hrát, dokud to jde“

Z herců byl vyznamenán Martin Pechlát za roli Andrease Kartáka v inscenaci Legenda o svatém pijanovi, kterou nastudoval David Jařab v Pražském komorním divadle, působícím v Divadle Komedie. „Martin by za cenu poděkoval, dnes tu ale není, protože hraje. Snažíme se prostě hrát, dokud to jde,“ sdělil režisér Jařab v narážce na fakt, že tato přední scéna končí k 31. červenci svoji činnost kvůli nedostatečné podpoře pražského magistrátu. Jařab pak s uměleckým šéfem Dušanem Davidem Pařízkem převzal ještě ocenění za Divadlo roku, v pořadí třetí. A oba se dočkali podpory publika v podobně neutuchajícího potlesku. „K tomu, co jsme teď slyšeli, není co dodat. Bylo to krásných deset let. A třeba budeme dělat zase něco dál,“ prohlásili tvůrci divadla zaměřujícího se na současnou německou dramatiku, jehož význam tak přesahoval naše hranice.

Českou hrou roku se stali Jedlíci čokolády Davida Drábka, které uvedlo v autorově režii královéhradecké Klicperovo divadlo v dramaturgii Markéty Bidlasové. „V této hře jsem popsal své problémy posledních let. Jsem rád, že si ceníte mých problémů,“ vtipkoval Drábek. Radokovou cenou za hudbu byl z rukou Vladimíra Franze (v této kategorii vyhrál šestkrát!) odměněn Miloš Štědroň – tvůrce hudebního doprovodu k inscenaci Leoš aneb Tvá nejvěrnější, kterou v režii a úpravě Vladimíra Morávka připravilo brněnské Divadlo Husa na provázku. Talentem roku 2011 byl vyhlášen herec Michal Isteník – člen brněnského divadla Buranteatr a činoherního souboru Městského divadla Brno.

V dramatické soutěži o nejlepší původní českou a slovenskou divadelní hru za rok 2011, kterou vyhlašuje Nadační fond Cen Alfréda Radoka, usilovalo o prvenství 64 textů šesti desítek autorů. Vítězem se stala hra Jana Kratochvíla s názvem Vladimirova děvka. Autor si zároveň odnesl 40 000 korun.

Ceremoniálem, který se odehrál na rozměrnějším jevišti Divadla v Dlouhé, provedli herci loni oceněného komorního Dejvického divadla Lenka Krobotová a David Novotný. Příjemnou kulisu vytvořili herci hostitelské scény, kteří se ten večer představili jako schopní hudebníci v improvizované kavárně nominovaných. Příhodným sektem Alfréda Radoka 2011 je v ní s grácií obsloužil Václav Neužil.

Ceny Alfréda Radoka za rok 2011

Inscenace:

Paul Claudel: Polední úděl, režie Hana Burešová, Divadlo v Dlouhé, Praha

Ženský herecký výkon:

Helena Dvořáková, Ysé ve hře Polední úděl

Mužský herecký výkon:

Martin Pechlát, Andreas Karták ve hře Legenda o svatém pijanovi, Pražské komorní divadlo – Divadlo Komedie

Divadlo:

Pražské komorní divadlo – Divadlo Komedie

Poprvé uvedená česká hra:

David Drábek: Jedlíci čokolády, režie David Drábek, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Scénografie:

Martin Černý, Paul Claudel: Polední úděl

Hudba:

Miloš Štědroň, Milan Uhde a Miloš Štědroň: Leoš aneb Tvá nejvěrnější, Divadlo Husa na provázku, Brno

Talent roku:

Michal Isteník – herec