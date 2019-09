Jako vlaštovku avizující nové album zpěvačka zveřejnila před pár dny hned tři nové písně Imperfections, Lying Down a Courage. Ty odhalují podobu prvního anglicky zpívaného alba vydaného po šesti letech, jež slibuje eklektický mix baladických písní a ostřejších popových hitů. Píseň Imperfections se právě dnes dočkala nového videoklipu.

Videoklip můžete zhlédnout zde:

Kanadská zpěvačka, jež sbírá ocenění již od svých osmnácti let, prodala za svojí doposud 35 let trvající kariéru téměř 250 milionů hudebních nosičů. Byla oceněna pěti cenami Grammy, dvěma Oscary, a již v roce 2004 byla oceněna cenou Diamond Award jako nejprodávanější zpěvačka všech dob. V roce 2016 pak Céline Dion získala ocenění Icon Award za celoživotní přínos organizací Billboard Music Awards.

Pražský koncert nabídne jak nejznámější písně, mezi které patří mj. i titulní píseň k filmu Titanic My Heart Will Go On, I’m Alive nebo osobitá verze písně All By Myself, tak i nové písně z chystaného alba, které fanoušky přenesou od světoznámých hitů zpět do prostředí současného popového světa.

Prodej vstupenek na pražský koncert 21. května 2020 bude zahájen již 4. října 2019 v 10:00 hodin v prodejní síti Ticketportal.