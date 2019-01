Čechomor slaví 30 let. Fanoušci dostali dárek v podobě nového dokumentu

Kdo by to byl dnes do Čechomoru řekl?! Nový dokumentární snímek ostravského studia České televize (Čechomor – 30 let) se ohlíží za historií kapely.

Hudebním dokumentem režiséra Jindřicha Procházky a kreativního producenta Marcela Nevína osobně provázejí frontmani kapely: František Černý, který si údajně nepamatuje vůbec nic, a Karel Holas, který si naopak pamatuje úplně všechno. Plnoletý JazzFest zve na Dianne Reeves, Stanleyho Clarka i Avishaie Cohena Přečíst článek › Film vznikal loni v létě, kdy existence Čechomoru dovršila 30 let. Štáb jeho protagonisty doprovodil na místa, jež pro kapelu symbolizují významné odrazové můstky a mezníky jejich kariéry. „Není to tak, že by se dokument jen nostalgicky ohlížel za starými dobrými časy,“ upřesňuje dramaturg a scenárista Marek Dohnal. „Kapela rekapituluje a jede dál. Své třicátiny slaví pracovně a namísto obligátní výběrové desky hitů si naděluje práci na novém albu, v novém složení, a tentokrát navíc i s velkým dechovým orchestrem. Kromě nahrávání cédéčka s přiléhavým názvem Nadechnutí loni odehráli desítky vystoupení i speciálních jubilejně laděných turné, miniturné a mimořádných koncertů,“ dodal Dohnal. Na vzpomínání v dokumentu nejsou sami. Radost i hrdost Vyprávění Karla Holase a Františka Černého oživují ti, kteří jsou s různými etapami historie kapely propojeni: David Koller, Michal Dvořák, Lenka Dusilová, Petr Zelenka, Vladimír Mišík, Tony Levin (King Crimson), Ewa Farna a další. „Za poslední tři roky se v ostravském studiu vyrobilo přes třicet hudebních solitérů. Každý je jiný, a přitom jedinečný. A Čechomor? To je radost, pohlazení, zábava i hrdost, že lidová muzika se stává evergreeny, že lidová píseň a jazyk český nemizí ze scény populární hudby,“ poznamenal ředitel ostravského studia Tomáš Šiřina. Dokument Čechomor – 30 let nabídne obrazovka České televize v sobotu 26. ledna od 20.20 na ČT art. Frontman kapely Mirai: V roce 2024 bychom chtěli vyprodat pražskou O2 arenu Přečíst článek ›

Autor: Redakce