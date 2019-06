/OBRAZEM/ Po 12 letech zavítal do Prahy britský zpěvák Bryan Ferry. Vzpomínal hlavně na období s glamrockovou experimentální skupinou Roxy Music, kterou zakládal již před padesáti lety. Skladby Roxy Music tvořily polovinu koncertu, zazpíval však i několik sólových písní i předělávek. Na konci si on i jeho kapela vychutnali bouřlivý potlesk i ovace vestoje.

Zazněly jak skladby od Roxy Music, například In Every Dream Home a Heartache, Oh Yeah, My Only Love a Dance Away i Avalon, tak i písně sólové. Mezi nimi nechyběl song Boys and Girls či The 39 Steps i předělávka Dylanovy Just Like Tom Thumb’s Blues.