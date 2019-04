Ve dvaceti složil folkovou hymnu Blowin’ In The Wind a stal se symbolem protestního hnutí, což ho upřímně vyděsilo. Ve dvaadvaceti zpíval „časy se mění“, načež si splnil dětský sen a změnil se v rock’n’rollového zpěváka. Vybaven elektrickou kytarou, se kterou začínal jako teenager v rodné Minnesotě, stvořil žánr zvaný folkrock.

STOKRÁT JINAK

Ve čtyřiadvaceti zboural konvence i hitparády šestiminutovým singlem Like A Rolling Stone. A než si publikum stačilo zvyknout na jeho nový, explozivní styl, využil poměrně lehké nehody na motorce a utekl od toho všeho na venkov, kde se následujících pár let úspěšně skrýval. Poblíž Woodstocku ve státě New York psal písně pro jiné interprety, a když se vrátil na výsluní, byl z něj zarostlý countryman s nádechem lidového kazatelství.

Prokleli ho, zavrhli, pak ale napsal Lay Lady Lay a Knockin’ On Heaven’s Door. Zahrál si v kultovním westernu Pat Garrett a Billy Kid, natáčeném v Mexiku, a do své hudby přibral prvky hispánské muziky. Jeho comebackové turné se skupinou The Band bylo první stadionovou šňůrou v historii a vydělalo rekordní sumu. Dylan však už zase myslel dopředu.

Poté, co se v kontroverzní epické písni Hurricane zastal boxera Rubina Cartera, odsouzeného na doživotí za vraždu, kterou zřejmě nespáchal, pasoval se Bob na principála kočovné show Rolling Thunder Revue. S charismatickou manželkou Sarou a její sokyní Joan Baez účinkoval v čtyřhodinovém filmovém propadáku Renaldo And Clara, který si sám režíroval.

Stále se zhoršující manželský vztah, zvěčněný na mistrovské desce Blood On The Tracks, přivedl k hořkému a dlouhotrvajícímu rozvodu. Z potíží ho vytáhla až víra v Ježíše Krista – vzhledem k jeho židovské výchově pro mnohé nepochopitelná.

Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, uviděl koncem sedmdesátých let světlo na konci tunelu v podobě náboženské konverze a stal se znovuzrozeným křesťanem. Ze své kazatelské éry vytěžil skvělá gospelová alba a hit Gotta Serve Somebody, za který získal cenu Grammy.

Mimochodem, Bob Dylan, to není pseudonym. V určité fázi svého života si někdejší kluk Bobby Zimmerman nechal oficiálně změnit jméno na úřadě. Nikdo přesně neví, kdo ho inspiroval: jestli básník Dylan Thomas, nebo spíš Matt Dillon, šerif z televizní westernové série Gunsmoke.

Osmdesátá léta písničkář oživil spoluprací s kapelami Heartbreakers, Dire Straits a Grateful Dead. S Tomem Pettym, frontmanem první z nich, se později vrhne do zábavného dobrodružství jménem Traveling Wilburys.

Napůl fiktivní skupinu bratří Wilburyů ve skutečnosti tvořili přátelé Dylan, Petty, George Harrison, Roy Orbison a Jeff Lynne. Když natočili první singl Handle With Care, poslali ho do rádií, aniž by se předem představili. Nahrávka jim přišla zpět s tím, že ji nikdo nepustí, protože zní příliš jako Beatles, Dylan, Heartbreakers…

JEDNA PERLA ZA DRUHOU

V letech devadesátých zpěvák ohromil fanoušky dvěma akustickými alby lidovek a výborným koncertem ze série MTV Unplugged. V roce 1997 vydal v produkci Daniela Lanoise své možná nejlep-ší album Time Out Of Mind a do třetího tisíciletí vtrhl parádními cédéčky Love And Theft, Modern Times, Together Through Life a Tempest. Co album, to perla – o bizarní vánoční desce a ještě ujetějším filmu Masked And Anonymous nemluvě.

Po prestižní Polar Music Prize a Oscarovi za píseň Things Have Changed došlo na triumf nejvyšší – Nobelovu cenu za literaturu. Svou lásku k Franku Sinatrovi vyznal stárnoucí šansoniér Bob na trojalbu swingových balad Triplicate – další z jeho nečekaných kroků. V Čechách už odehrál deset koncertů a každý byl jiný. Nikdo neví, jak budou vypadat ty příští, ale Lucerna a Dylan – to zní prostě dobře.